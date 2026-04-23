Campion al României, desemnat MVP al primului meci din finala Eurocup

Adam Mokoka a fost desemnat MVP al primului meci al finalei. El a avut 14 puncte marcate, 9 recuperări și un indice de performanță de 19.

„Sunt foarte mândru de echipa mea și de staff-ul tehnic. Fanii care au venit să ne susțină ne-au dat energie”, a declarat Mokoka după meci, citat de euroleaguebasketball.net.

Cosea JL Bourg-en-Bresse s-a impus cu 72-60 în primul meci al finalei cu Beșiktaș Istanbul.

Performanța este cu atât mai mare cu cât turcii ajunseseră la 11 victorii consucutive pe teren propriu în Eurocup.

Finala se joacă după principiul cel mai bun din trei meciuri.

Adam Mokoka a făcut parte din lotul lui U-BT Cluj-Napoca până la finalul sezonului trecut.

Francezul s-a alăturat clubului clujean în toamna anului 2023.

A devenit dublu campion al României și a cucerit cu U-BT, în 2024, şi Cupa României.

Adam Mokoka a jucat în 110 meciuri la U-BT în toate competițiile, dintre care 70 în Liga Națională, 37 în BKT EuroCup şi 3 în Cupa României, izbutind 1125 puncte.