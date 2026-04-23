Campion al României, desemnat MVP al primului meci din finala Eurocup

Adam Mokoka, fost jucător al campioanei României la baschet masculin, a fost desemnat MVP al finalei Eurocup, disputat miercuri seara între Beșiktaș Istanbul și JL Bourg-en-Bresse.
Foto: Facebook/BKT EuroCup﻿
Cosmin Pirv
23 apr. 2026, 16:38, Sport

Adam Mokoka a fost desemnat MVP al primului meci al finalei. El a avut 14 puncte marcate, 9 recuperări și un indice de performanță de 19.

„Sunt foarte mândru de echipa mea și de staff-ul tehnic. Fanii care au venit să ne susțină ne-au dat energie”, a declarat Mokoka după meci, citat de euroleaguebasketball.net.

Cosea JL Bourg-en-Bresse s-a impus cu 72-60 în primul meci al finalei cu Beșiktaș Istanbul.

Performanța este cu atât mai mare cu cât turcii ajunseseră la 11 victorii consucutive pe teren propriu în Eurocup.

Finala se joacă după principiul cel mai bun din trei meciuri.

Adam Mokoka a făcut parte din lotul lui U-BT Cluj-Napoca până la finalul sezonului trecut.

Francezul s-a alăturat clubului clujean în toamna anului 2023.

A devenit dublu campion al României și a cucerit cu U-BT, în 2024, şi Cupa României.

Adam Mokoka a jucat în 110 meciuri la U-BT în toate competițiile, dintre care 70 în Liga Națională, 37 în BKT EuroCup şi 3 în Cupa României, izbutind 1125 puncte.

Recomandarea video

Cererea de ridicare a imunității Dianei Șoșoacă, la votul Comisiei pentru afaceri juridice din Parlamentul European
G4Media
Brumă, ploi, ninsori și cod portocaliu de vânt. Unde vor fi cele mai scăzute temperaturi din țară. ANM, noi informații pentru Gândul
Gandul
1.000 lei amendă pentru toți șoferii români care uită acest obiect BANAL acasă. Are valabilitate între 2 și 5 ani
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Ilie Bolojan a anunțat cine va conduce ministerele rămase vacante după plecarea miniștrilor PSD
Libertatea
Descoperirea IREALĂ făcută de un medic în corpul unei femei. A trăit 30 de ani cu obiectul străin: „Migrase și stătea cuminte în plămân”
CSID
Țara în care Dacia decapotabilă face senzație. Cum arată noua atracție „Jogger Papamobil”
Promotor