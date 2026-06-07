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Un jucător de la U-BT Cluj-Napoca a semnat cu câștigătoarea Eurocup din acest sezon

Devenit săptămâna trecută campion al României cu U-BT Cluj-Napoca, americanul Trey Woodbury a semnat un contract valabil un sezon cu francezii de la JL Bourg, câștigătorii din acest an ai Eurocup.
Un jucător de la U-BT Cluj-Napoca a semnat cu câștigătoarea Eurocup din acest sezon
Foto: JL Bourg
Cosmin Pirv
07 iun. 2026, 19:06, Sport
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Echipa franceză a anunțat duminică că a semnat un contract pe un sezon cu Trey Woodbury, americanul de 26 de ani, care a jucat al U-BT Cluj-Napoca.

Francezii îl descriu pe Woodbury ca pe un apărător de referință, având adesea sarcina de a marca cei mai periculoși jucători ai adversarilor.

Americanul s-a format alături de Utah Valley Wolverines în NCAA timp de 4 ani. Apoi, cariera lui a continuat ân Europa, la Bamberg în Germania, în sezonul 2023-2024, apoi la Aris Salonic, în 2024-2025, și la U-BT în sezonul ce tocmai s-a încheiat.

„Limitat la rolul de apărător-aruncător în acest club românesc (10 puncte cu 47% la aruncările de 3 puncte în Eurocup), este un jucător încă în faza de decolare care va sosi în Bresse, cu o mare determinare”, susțin reprezentanții clubului francez.

Trey Woodbury a devenit săptămâna trecută campion al României cu U-BT Cluj-Napoca, echipă care s-a impus cu 3-1 în finala cu CSM Oradea.

JL Bourg a câștigat în acest an finala EuroCup, în fața turcilor de la Beşiktaş Gain Istanbul.

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