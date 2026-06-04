U-BT Cluj, la al 8-lea titlu din istorie. Silvășan: Mă bucur că am rămas cea mai bună echipă din România

Antrenorul echipei campioane, Mihai Silvășan, a admis că principalul sentiment după încheierea finalei este unul de ușurare.

„Mă bucur că s-a terminat, sincer. Chiar mă bucur că s-a terminat și că nu am pierdut. Mă bucur că am rămas cea mai bună echipă din România. Evident, mentalitatea noastră este aceasta”, a afirmat antrenorul campioanei.

Tehnicianul a subliniat că sezonul a fost unul dintre cele mai solicitante din ultimii ani, atât din punct de vedere sportiv, cât și uman.

„Anul acesta am avut parte de o echipă foarte plăcută, caractere excepționale. Am fost plecați de-acasă 100 și ceva de zile. E mult. Am stat împreună foarte mult prin hoteluri și nu tot timpul lucrurile au fost roz, însă tot timpul am încercat să găsim soluții și să mergem mai departe învingători”, a explicat Silvășan.

Antrenorul a descris perioada din luna ianuarie drept unul dintre cele mai dificile momente ale sezonului.

„A fost un moment extrem de dificil în luna ianuarie. Am avut foarte multe meciuri în deplasare. Din opt meciuri jucate, șapte au fost în deplasare. Și din cele opt meciuri, am pierdut cred că șapte. Credeți-mă că nu a fost o perioadă ușoară de gestionat”, a spus el.

Potrivit lui Silvășan, reacția echipei după acea perioadă a demonstrat caracterul grupului.

„Reziliența pe care am arătat-o și ce au reușit să facă acești băieți imediat după acea perioadă, în meciul cu Aris pe care l-am dominat și am reușit să ne calificăm în play-off-ul EuroCup, precum și câștigarea Cupei României, a fost un motiv de mândrie și cred că ar fi fost pentru orice antrenor”, a declarat tehnicianul.

Acesta a evidențiat și atmosfera din BTarena, despre care spune că reprezintă un avantaj important pentru club.

„Am văzut și în această seară foarte mulți copii în sală, am văzut bucurie în rândul suporterilor, cărora țin să le mulțumesc din suflet pentru avantajul pe care ni l-au creat în acest sezon competițional. E un mare plus să atragi jucători la această echipă. Ei se uită pe internet la atmosferă și văd ce atmosferă se creează aici și ce înseamnă U-Banca Transilvania Cluj-Napoca”, a spus Silvășan.

Întrebat despre speculațiile privind o eventuală plecare către Euroligă, antrenorul campioanei a recunoscut că acesta este un obiectiv personal, însă a precizat că nu există nicio ofertă concretă.

„Am văzut și eu zvonuri că plec în Euroligă. Sincer, mi-ar plăcea să fie adevărat, dar nu este. Nu am absolut nicio ofertă din baschetul acela de Euroligă. Recunosc, e obiectivul meu să ajung cumva acolo. Dar acum vreau să mă relaxez puțin, să sărbătoresc titlul și atât”, a declarat Silvășan.

Daron Russell, desemnat MVP

Desemnat MVP-ul finalei după cele 23 de puncte marcate în meciul decisiv, Russell a recunoscut că seria cu Oradea a fost una extrem de solicitantă.

„A fost dificil, sincer. Felicitări orădenilor, au o echipă bună. În primul meci ne-au lovit tare. Au fost mai fizici decât noi. Antrenorul nostru a încercat să ne avertizeze, dar trebuie să treci pe-acolo ca să înțelegi. Primul meci ne-a arătat că e pe viață și pe moarte pentru ei. Am făcut diferite ajustări în timpul seriei”, a declarat baschetbalistul american.

Vizibil emoționat după câștigarea titlului, Russell a spus că este mândru de întreaga organizație și de parcursul echipei.

„Sunt obosit. Sunt pregătit să celebrez și sunt mândru de echipa mea. Sunt mândru de Silvă și de staff-ul tehnic și sunt recunoscător că am dus la capăt ce aveam de făcut”, a afirmat jucătorul.

Americanul a avut cuvinte speciale pentru suporterii clujeni, pe care i-a descris drept cei mai buni din cariera sa.

„Sunt la al 4-lea sezon ca profesionist și aceștia sunt probabil cei mai buni fani pe care i-am avut. Sunt loiali, ne țin spatele indiferent de ce se întâmplă, vin la meciuri, 5.000-6.000 în medie, și de fiecare dată când mergem și dăm mâna cu ei ne susțin. Nu vezi asta prea des în Europa. Vreau să le mulțumesc și sunt extrem de recunoscător că am fost la Cluj. Va avea mereu un loc în inima mea, cu siguranță”, a spus Russell.

MVP-ul finalei a vorbit și despre impactul pe care Mihai Silvășan l-a avut asupra dezvoltării sale.

„Am început prost relația noastră, dar totul a fost spre bine. M-a motivat, m-a făcut un jucător mai bun. M-a învățat că a avea ego nu e un lucru rău. M-a învățat că pot să îmi păstrez ego-ul, dar să îl folosesc într-un mod mai bun. A avut niște conversații cu mine prin care a încercat să mă facă un jucător mai bun, un lider mai bun și acelea vor rămâne mereu cu mine”, a declarat Russell.

U-BT Cluj a încheiat astfel sezonul 2025-2026 cu toate trofeele interne în palmares și cu al optulea titlu de campioană din istoria clubului, confirmându-și statutul de forță dominantă a baschetului românesc.