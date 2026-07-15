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Daron Russell, fostul star al U-BT Cluj-Napoca, aproape de transferul la AS Monaco

Daron Russell, jucătorul lui U-BT Cluj-Napoca în sezonul trecut și component al Naționalei României, este aproape să semneze cu AS Monaco, scrie presa de specialitate, citând surse. Russell a fost sezonul trecut liderul marcatorilor din Eurocup.
Daron Russell, fostul star al U-BT Cluj-Napoca, aproape de transferul la AS Monaco
Foto: Facebook/U-BT Cluj-Napoca
Cosmin Pirv
15 iul. 2026, 15:58, Sport
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După o evoluție fulminantă la campioana României, cu care a jucat în Eurocup, Liga Adriatică și în Liga Națională, dar și la naționala României, pare să fi atras interesul marilor cluburi de baschet din Europa.

Potrivit unor surse citate BasketNews, AS Monaco este pe cale să finalizeze un acord cu Daron Russell.

Liderul marcatorilor din Eurocup

Russell vine după un sezon spectaculos în Eurocup, unde a condus clasamentul marcatorilor competiției cu 19,8 puncte pe meci.

Americanul a jucat pentru România în calificările europene pentru Cupa Mondială, unde a devenit unul dintre liderii naționalei.

Evoluții importante pentru naționala României

A strălucit în impresionanta victorie a României cu 73-66 împotriva Greciei, terminând cu 20 de puncte, trei recuperări și trei pase decisive în 27 de minute.

 

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