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FC Barcelona confirmă a doua plecare din vară: Ansu Fati semnează definitiv cu AS Monaco

FC Barcelona a anunțat oficial marți transferul definitiv al atacantului Ansu Fati la clubul francez AS Monaco, încheind astfel un parcurs început în academia catalană La Masia.
FC Barcelona confirmă a doua plecare din vară: Ansu Fati semnează definitiv cu AS Monaco
sursă foto: ESPA Photo Agency/CSM via ZUMA Wire
Petre Apostol
30 iun. 2026, 18:53, Sport
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Ansu Fati, jucător în vârstă de 23 de ani, format la La Masia din 2012, a evoluat în ultimul sezon sub formă de împrumut la clubul din Principat, iar Monaco a activat opțiunea de cumpărare în valoare de 11 milioane de euro. În cadrul acordului, FC Barcelona va păstra un procent dintr-un eventual transfer viitor.

„FC Barcelona și AS Monaco au ajuns la un acord pentru transferul lui Ansu Fati”, se arată în comunicatul clubului catalan, care precizează că atacantul încheie astfel perioada sa la prima echipă după 123 de apariții și 29 de goluri.

Format la academia clubului catalan, Fati a debutat la prima echipă în sezonul 2019/20, sub comanda lui Ernesto Valverde, la doar 16 ani, fiind considerat una dintre marile promisiuni ale fotbalului spaniol.

Cariera sa la Barcelona a fost însă afectată de accidentări recurente. În 2023/24 a fost împrumutat la Brighton & Hove Albion, înainte de a petrece ultimul sezon la Monaco.

Deși clubul i-a acordat încredere pe termen lung, inclusiv prin preluarea tricoului cu numărul 10 după plecarea lui Lionel Messi, evoluțiile sale au fost fragmentate de probleme medicale.

FC Barcelona i-a transmis un mesaj de mulțumire pentru „contribuția, devotamentul și profesionalismul” arătate de-a lungul anilor, urându-i succes în viitor.

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