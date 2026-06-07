Prima pagină » Sport » Antonelli îl învinge pe Hamilton la Monaco după un final dramatic

Antonelli îl învinge pe Hamilton la Monaco după un final dramatic

Kimi Antonelli a obținut duminică o victorie categorică în Marele Premiu de la Monaco. El l-a învins pe Lewis Hamilton, după un final marcat de două intervenții ale mașinii de siguranță și un steag roșu.
Antonelli îl învinge pe Hamilton la Monaco după un final dramatic
Foto: Facebook/F1
Cosmin Pirv
07 iun. 2026, 20:41, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

„Mă ajungi din urmă”, i-a spus Lewis Hamilton, care deține cele mai multe victorii din istorie, 105, lui Antonelli după ce italianul de 19 ani l-a învins duminică la Monaco, potrivit AP.

Antonelli l-a înlocuit pe Hamilton la Mercedes anul trecut și a câștigat prima sa cursă abia în martie. Acum are cinci victorii consecutive și un avans considerabil de 66 de puncte față de Hamilton.

Antonelli a spus că a trebuit să-și recâștige concentrarea, dar a rămas calm când cursa a fost oprită și a părut pentru scurt timp că va fi abandonată.

Antonelli era pe cale să câștige cu 10 tururi înainte de final, când cursa a fost întreruptă cu steag roșu după ce porțiuni de asfalt s-au desprins și două mașini s-au ciocnit.

După un timp, oficialii au anunțat că cursa va fi reluată. Antonelli a preluat din nou controlul și a devenit cel mai tânăr câștigător de F1 din Monaco.

„Vă mulțumesc foarte mult, băieți, mașina a fost o bestie astăzi”, le-a spus el colegilor din echipa Mercedes.

Hamilton a terminat al doilea, iar Isack Hadjar a urcat pe podium pe locul al treilea pentru Red Bull.

Recomandarea video

Lista miniștrilor din Guvernul Tomac și cine sunt aceștia / Ce nume controversate apar în viitorul Guvern
G4Media
Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe teren în timpul meciului
GSP.ro
Un bărbat a tras mai multe focuri cu o armă letală în Lupeni, în plină zi. Patru persoane au fost rănite
Gandul
S-a aflat cauza morții medicului rezident de la Spitalul Floreasca! Bărbatul nu a mai putut fi salvat
Cancan
FOTO. Kim Kardashian, apariție fără inhibiții la Monaco. Și-a arătat bustul generos după ce a venit direct de pe iaht la Marele Premiu de Formula 1
Prosport
Un medic ATI dezvăluie teroarea din gărzi, după moartea rezidentului de la Floreasca: „Atacuri de panică și nopți albe”
Libertatea
540 lei în plus la pensie pentru pensionarii din acest sector din București. Cine se încadrează
CSID
Mașini care ar fi perfecte pentru România, dar nu se vând la noi. Cum poți cumpăra o mașină „interzisă”
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia