Lovitură serioasă pentru Real Madrid. Doi jucători de bază vor lipsi până la finalul sezonului

Éder Militão și Arda Güler s-au accidentat în meciul cu Deportivo Alavés, disputat marți în La Liga, partidă câștigată de Real Madrid cu 2-1.

Potrivit informațiilor de clubul spaniol, ambii jucători au suferit leziuni la bicepsul femural: Güler la piciorul drept, iar Militão la cel stâng.

Verdictul medical îi scoate din calcule pentru restul sezonului, însă situația fundașului brazilian ridică semne de întrebare și în perspectiva participării la Campionatul Mondial.

Militão a acuzat imediat problemele în timpul partidei și a cerut schimbarea, în timp ce Güler a continuat inițial jocul. Ulterior, după ce a resimțit dureri, mijlocașul turc a fost supus unor investigații suplimentare, care au confirmat diagnosticul.

Cazul lui Militão este considerat mai delicat. Fundașul traversează un sezon marcat de probleme musculare repetate.

În noiembrie a ratat două meciuri, iar în decembrie a suferit o accidentare mai gravă, cu afectare de tendon, care l-a ținut departe de teren aproximativ patru luni și l-a costat 24 de partide.

Revenit recent, în preajma duelurilor din Champions League cu Bayern München, brazilianul s-a accidentat din nou, ceea ce amplifică îngrijorările privind starea sa fizică.

În ceea ce îl privește pe Güler, stafful medical este mai optimist în privința recuperării.

Internaționalul turc este o piesă importantă la echipa sa națională, iar prezența la turneul final nu pare, în acest moment, pusă sub semnul întrebării.