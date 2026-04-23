Lovitură serioasă pentru Real Madrid. Doi jucători de bază vor lipsi până la finalul sezonului

Clubul Real Madrid a anunțat joi că, în urma evaluărilor medicale, Éder Militão și Arda Güler au suferit leziuni la bicepsul femural. Aceștia urmează să rateze ultimele partide ale sezonului, sperând să poată reveni la echipele naționale pentru Cupa Mondială din vară.
Foto: MARC MARASESCU / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
23 apr. 2026, 14:59, Sport

Éder Militão și Arda Güler s-au accidentat în meciul cu Deportivo Alavés, disputat marți în La Liga, partidă câștigată de Real Madrid cu 2-1.

Potrivit informațiilor de clubul spaniol, ambii jucători au suferit leziuni la bicepsul femural: Güler la piciorul drept, iar Militão la cel stâng.

Verdictul medical îi scoate din calcule pentru restul sezonului, însă situația fundașului brazilian ridică semne de întrebare și în perspectiva participării la Campionatul Mondial.

Militão a acuzat imediat problemele în timpul partidei și a cerut schimbarea, în timp ce Güler a continuat inițial jocul. Ulterior, după ce a resimțit dureri, mijlocașul turc a fost supus unor investigații suplimentare, care au confirmat diagnosticul.

Cazul lui Militão este considerat mai delicat. Fundașul traversează un sezon marcat de probleme musculare repetate.

În noiembrie a ratat două meciuri, iar în decembrie a suferit o accidentare mai gravă, cu afectare de tendon, care l-a ținut departe de teren aproximativ patru luni și l-a costat 24 de partide.

Revenit recent, în preajma duelurilor din Champions League cu Bayern München, brazilianul s-a accidentat din nou, ceea ce amplifică îngrijorările privind starea sa fizică.

În ceea ce îl privește pe Güler, stafful medical este mai optimist în privința recuperării.

Internaționalul turc este o piesă importantă la echipa sa națională, iar prezența la turneul final nu pare, în acest moment, pusă sub semnul întrebării.

Cererea de ridicare a imunității Dianei Șoșoacă, la votul Comisiei pentru afaceri juridice din Parlamentul European
G4Media
Brumă, ploi, ninsori și cod portocaliu de vânt. Unde vor fi cele mai scăzute temperaturi din țară. ANM, noi informații pentru Gândul
Gandul
'L-am văzut pe Valentin la...' Solcanu intervine în divorțul Codruței de Sanfira
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Miniștrii PSD și-au dat demisiile din Guvern. PSD: „Suntem pregătiți să participăm la formarea unui nou guvern pro-european”
Libertatea
Descoperirea IREALĂ făcută de un medic în corpul unei femei. A trăit 30 de ani cu obiectul străin: „Migrase și stătea cuminte în plămân”
CSID
Țara în care Dacia decapotabilă face senzație. Cum arată noua atracție „Jogger Papamobil”
Promotor