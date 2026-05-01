Arsenal amână decizia privind o plângere după meciul din Champions League; concentrare pentru lupta la titlul în Premier League

Tehnicianul spaniol a precizat, într-o conferință de presă, că prioritatea imediată a echipei sale este confruntarea din Premier League programată sâmbătă.

„Este ceva la care ne vom gândi luni. Deocamdată, ceea ce contează este meciul cu Fulham”, a afirmat Arteta, întrebat despre o posibilă plângere după meciul din manșa tur din semifinalele Champions League, de miercuri.

Oficialii lui Arsenal și-au exprimat nemulțumirea față de arbitrajul brigăzii conduse de arbitrul neerlandez Danny Makkelie în duelul cu Atlético Madrid. Aceștia au contestat în special penaltiul acordat adversarilor și o decizie a sistemului VAR de anulare a unei lovituri de pedeapsă în favoarea londonezilor.

Întrebat dacă episodul de la Madrid poate reprezenta o sursă suplimentară de motivație pentru finalul sezonului, Arteta a subliniat că echipa sa rămâne concentrată pe obiectivul intern.

„Poate, dar cred că avem suficient combustibil în rezervor. Vrem să câștigăm Premier League și suntem exact unde ne doream. Mai sunt patru meciuri și vom lupta până la capăt”, a spus antrenorul lui Arsenal.

Arsenal se află pe primul loc, având un avantaj de 3 puncte față de Manchester City, care are un meci mai puțin disputat.

Tehnicianul a confirmat că Kai Havertz și Jurrien Timber vor lipsi la meciul cu Fulham. Totodată, a afirmat că situația căpitanului Martin Odegaard va fi evaluată înaintea jocului.

Arteta a subliniat că nu resimte presiunea finalului de sezon, considerând tensiunea parte firească a meseriei de antrenor.

„Face parte din munca mea, pentru că știu ce încercăm să realizăm. Important este să oferim jucătorilor cadrul potrivit pentru a lua deciziile corecte. Avem fotbaliști de mare calitate și, de cele mai multe ori, vor alege soluția bună”, a spus el.

De asemenea, Arteta a vorbit și despre impactul mijlocașului Declan Rice în cadrul echipei.

„Fotbalul modern merge în direcția jucătorilor compleți. Când ești mijlocaș, nu mai ești doar un număr șase, opt sau zece. Ai nevoie de fotbaliști capabili să joace oriunde pe teren și să domine fiecare fază. Declan evoluează exact în această direcție”, a afirmat managerul lui Arsenal.

Arteta a susținut că Rice merită luat în calcul pentru distincția de jucătorul sezonului, evidențiind constanța acestuia.

„Ceea ce face Declan este incredibil. Numărul de meciuri și minute jucate la acest nivel de calitate este extrem de greu de susținut. A demonstrat aceeași consistență și în ultimele sezoane”, a precizat el.