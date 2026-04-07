Mikel Arteta, după victoria lui Arsenal în manșa tur din sferturile Ligii Campionilor: A trebuit să ne arătăm identitatea

„Cred că a trebuit să ne arătăm identitatea și am văzut asta în această seară”, a declarat Mikel Arteta, la conferința organizată miercuri, după meciul câștigat de Arsenal cu 1-0, la Lisabona.

Tehnicianul a subliniat că echipa este într-o poziție favorabilă, dar misiunea nu este finalizată.

„Suntem mai aproape, dar trebuie să concretizăm calificarea acasă. Dacă facem asta, putem începe să visăm”, a mai spus el.

„A fost un meci în care am avut nevoie de momente decisive. Când am ajuns în treimea adversă, uneori nu am fost suficient de rapizi sau eficienți. Dar, un moment de calitate a făcut diferența”, a completat Arteta.

Arteta a evidențiat și rolul jucătorilor-cheie, spunând despre portarul David Raya, desemnat jucătorul meciului de UEFA: „A avut două parade mari. În Liga Campionilor, meciurile se decid în careu, iar el a fost fenomenal”.

De asemenea, despre autorul singurului gol al meciului, Kai Havertz, a spus: „Îi plac aceste meciuri mari și avem nevoie de astfel de jucători în momentele importante”.

„A fost un meci în care fiecare jucător a avut un impact. Așa arată o echipă care vrea să meargă mai departe în competiție”, a încheiat Arteta.