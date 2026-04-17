Pep Guardiola, antrenorul Manchester City, vede duelul cu Arsenal ca pe o finală: Dacă pierdem, lupta la titlu s-a încheiat

Antrenorul echipei Manchester City, Pep Guardiola, a declarat că un eșec în duelul direct cu Arsenal ar însemna, practic, finalul speranțelor formației sale la titlul în Premier League. Meciul dintre City și Arsenal este programat duminică, de la ora 20:30, pe terenul echipei din Manchester.
Foto: Martin Rickett/PA Wire/dpa
Petre Apostol
17 apr. 2026, 15:47, Sport

„Este o finală. Dacă pierdem, s-a terminat. Dar, ținând cont că Arsenal nu a câștigat cu Bournemouth și mai sunt șase meciuri de jucat, încă avem o șansă”, a spus Pep Guardiola, vineri, în conferința premergătoare partidei de duminică cu Arsenal.

Cele două echipe ocupă primele poziții în clasament, Arsenal având șase puncte avans, însă și un meci în plus disputat.

Tehnicianul catalan a subliniat că echipa sa a privit acest meci ca pe un moment-cheie încă de acum o lună.

„Am pierdut puncte în momente în care nu trebuia, dar ne-am uitat la calendar și am spus că jucăm cu Arsenal acasă pentru a avea o șansă. Nu suntem la 20 de puncte distanță. Șase puncte nu sunt puține, dar ai posibilitatea să revii”, a explicat el.

Guardiola s-a declarat mulțumit de evoluția echipei în acest sezon, în contextul numeroaselor schimbări din lot.

„Am avut mereu sentimentul că am făcut lucruri foarte bune. Avem mulți jucători noi, multe lucruri de pus la punct, iar în majoritatea meciurilor am fost mai buni decât adversarii. Sunt satisfăcut”, a precizat el.

Guardiola a vorbit și despre progresul rivalei Arsenal, lăudând munca antrenorului Mikel Arteta.

„În ultimii doi-trei ani, Arsenal a fost acolo sus și devine mai bună în fiecare an. În ultimele două sezoane, ei au fost cei mai mari rivali pentru noi. Poate nu sunt la cel mai bun nivel în acest moment, dar sunt în semifinalele Ligii Campionilor și neînvinși acolo. Au fost cei mai buni până acum și noi vrem să îi provocăm”, a spus Guardiola.

„Este doar un meci de fotbal, unul foarte important. Dacă te lași copleșit de emoții, pierzi din concentrare. Obiectivul este să jucăm bine – asta trebuie să facem pentru a lupta cu Arsenal”, a conchis antrenorul.

