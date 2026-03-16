UEFA a anunțat prețurile biletelor pentru finala Ligii Campionilor, de la Budapesta: între 70 și 950 de euro

UEFA a făcut publice luni detaliile privind biletele pentru finala Liga Campionilor din 20 mai 2026, care va avea loc la Puskas Arena, din Budapesta, Ungaria. Prețurile pornesc de la 70 de euro și ajung până la 950 de euro.
Petre Apostol
16 mart. 2026, 18:12, Sport

Arena din capitala Ungariei are o capacitate de 61.400 de spectatori. Pentru finala Ligii Campionilor, 39.000 de locuri vor fi disponibile pentru vânzarea publică.

Fiecare club finalist va primi 17.200 de bilete la prețul de 70 de euro. Restul de 4.600 de bilete vor fi puse în vânzare prin canalele oficiale UEFA, cu un maximum de două bilete per cumpărător.

În funcție de categoria locului, prețurile generale vor fi:

Categoria 1: 180 de euro

Categoria 2: 650 de euro

Categoria 3: 950 de euro

Persoanele cu mobilitate redusă vor beneficia de un preț special, egal cu cel al biletelor distribuite cluburilor, adică 70 de euro.

Pentru a combate revânzarea ilegală, UEFA va implementa tehnologii speciale, inclusiv o aplicație care va înregistra dispozitivul folosit pentru accesul în stadion.

De asemenea, UEFA a anunțat prețurile pentru competițiile europene feminine și secundare:

Liga Campionilor Feminin (finala pe 23 mai, la Oslo): între 20 și 70 de euro

Europa League: între 40 și 240 de euro

Conference League: între 25 și 190 de euro

Recomandarea video

Marea deconectare a Rusiei: O superputere trece offline (Politico)
G4Media
Documentul care reaprinde scandalul repatrierii fiicei lui Ponta. Gândul publică o listă a Consulatului din Dubai trimisă în Ministerul de Externe, pe care apare numele Irinei Ponta. MAE susținea că nu există pe nicio listă. Iată lista!
Gandul
Bomba anului! Jador și Oana s-au despărțit la 9 luni de când au devenit părinți
Cancan
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport
Dezmățul primarilor pe bani publici continuă. Edilii vor toca 18 miliarde de lei în 2026, deși Curtea de Conturi le-a găsit nenumărate nereguli
Libertatea
Vremea se schimbă radical în următoarele săptămâni! Doi cicloni mediteraneeni aduc precipitații și ninsori în mai multe zone
CSID
Animalele care pot transforma o parcare banală într-o reparație de 620 de euro
Promotor