UEFA a anunțat prețurile biletelor pentru finala Ligii Campionilor, de la Budapesta: între 70 și 950 de euro

Arena din capitala Ungariei are o capacitate de 61.400 de spectatori. Pentru finala Ligii Campionilor, 39.000 de locuri vor fi disponibile pentru vânzarea publică.

Fiecare club finalist va primi 17.200 de bilete la prețul de 70 de euro. Restul de 4.600 de bilete vor fi puse în vânzare prin canalele oficiale UEFA, cu un maximum de două bilete per cumpărător.

În funcție de categoria locului, prețurile generale vor fi:

Categoria 1: 180 de euro

Categoria 2: 650 de euro

Categoria 3: 950 de euro

Persoanele cu mobilitate redusă vor beneficia de un preț special, egal cu cel al biletelor distribuite cluburilor, adică 70 de euro.

Pentru a combate revânzarea ilegală, UEFA va implementa tehnologii speciale, inclusiv o aplicație care va înregistra dispozitivul folosit pentru accesul în stadion.

De asemenea, UEFA a anunțat prețurile pentru competițiile europene feminine și secundare:

Liga Campionilor Feminin (finala pe 23 mai, la Oslo): între 20 și 70 de euro

Europa League: între 40 și 240 de euro

Conference League: între 25 și 190 de euro