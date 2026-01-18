Prima pagină » Sport » NBA. Shai Gilgeous-Alexander, prestație de excepție, dar campioana Oklahoma City pierde la Miami

NBA. Shai Gilgeous-Alexander, prestație de excepție, dar campioana Oklahoma City pierde la Miami

Shai Gilgeous-Alexander, MVP-ul sezonului trecut din Liga nord-americană de baschet (NBA), a fost din nou liderul incontestabil al campioanei en-titre Oklahoma City, dar Thunder a suferit a opta înfrângere stagională, scor 120-122, duminică, pe terenul lui Miami Heat.
sursă foto: Oklahoma City Thunder
Petre Apostol
18 ian. 2026, 08:39, Sport

Starul canadian a încheiat meciul cu 39 de puncte, fiind principalul marcator al partidei și menținându-și seria impresionantă de constanță ofensivă.

Gilgeous-Alexander a ajuns la 113 meciuri consecutive în sezonul regulat cu cel puțin 20 de puncte marcate, fiind la doar 13 partide distanță de egalarea recordului all-time deținut de Wilt Chamberlain.

Din această serie, 77 de jocuri au fost cu minimum 30 de puncte, confirmând statutul său de superstar ofensiv al ligii.

În ciuda evoluției excelente a lui Gilgeous-Alexander, Thunder a ratat șansa de a trimite meciul în prelungiri în ultimele secunde.

După ce Andrew Wiggins a înscris coșul decisiv pentru Miami, Oklahoma City a avut două posesii importante, însă nu a reușit să concretizeze.

Eșecul a fost cu atât mai dureros cu cât a reprezentat prima înfrângere a sezonului pentru Thunder într-un meci în care echipa a înscris cel puțin 120 de puncte, bilanțul fiind anterior de 24-0 în astfel de partide.

Oklahoma City rămâne pe primul loc al ligii, cu un bilanț de 35 de victorii și 8 înfrângeri.

Într-un alt meci al zilei, Detroit Pistons, lider în Conferința de Est, s-a impus categoric cu Indiana Pacers. Scorul a fost 121-78 pentru a doua echipă din ligă, într-un meci marcat de absențele majore ale oaspeților, fără cei patru principali marcatori.

Duncan Robinson și Cade Cunningham au înscris câte 16 puncte, iar Jalen Duren a adăugat 15 puncte și 8 recuperări.

Victoria la 43 de puncte diferență a egalat a noua cea mai mare diferență din istoria echipei din Detroit și marchează a cincea victorie a lui Pistons în ultimele șase meciuri. Detroit are un bilanț de 30-10.

