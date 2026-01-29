NBA. Curry urcă pe locul 19 în clasamentul all-time al marcatorilor. Durant, în top 10 la 3 puncte

Stephen Curry l-a depășit pe Paul Pierce în clasamentul marcatorilor din NBA, în sezonul regulat, joi dimineață. Curry a marcat 27 de puncte în victoria echipei Golden State Warriors cu Utah Jazz, scor 140-124, ajungând pe locul 19 în ierarhia all-time.

El are acum 26.424 de puncte marcate în sezonul regulat, în cele 17 sezoane petrecute în NBA.

Dacă va rămâne sănătos, jucătorul lui Golden State Warriors ar putea ajunge până pe locul 12 la finalul sezonului. Pe locul 18 se află legenda echipei San Antonio Spurs, Tim Duncan, cu 26.496 de puncte.

Lider este LeBron James, cu peste 42.000 de puncte înscrise.

În luna ianuarie, Curry a avut o medie de 24,4 puncte pe meci, cu un procentaj de 38,8% la aruncările de trei puncte.

De asemenea, el a ajuns la 13 meciuri din sezonul regulat cu 35 sau mai multe puncte după împlinirea vârstei de 37 de ani. L-a depășit astfel pe Michael Jordan, care avea 12 astfel de partide. Doar LeBron James are mai multe, cu 38.

Tot joi, Kevin Durant a atins un nou reper important în carieră, devenind al 10-lea jucător din istoria NBA în clasamentul all-time al aruncărilor de trei puncte reușite.

Durant l-a depășit pe Vince Carter odată cu prima sa triplă din meciul cu San Antonio Spurs, ajungând la 2.291 de aruncări de trei puncte marcate. Houston Rockets au pierdut, însă, meciul cu Spurs, scor 99-111.

Durant, de 11 ori All-Star și MVP în 2014, a atins acest prag în 1.166 de meciuri, în timp ce Vince Carter a reușit 2.290 de triple în 22 de sezoane petrecute în NBA.

Următorul obiectiv al lui Durant în acest clasament este performanța lui Paul George, care are în prezent 2.414 aruncări de trei puncte reușite în 934 de meciuri.