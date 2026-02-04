Prima pagină » Sport » NBA: Jaren Jackson Jr. transferat la Utah, Nikola Vucevic ajunge la Boston

NBA: Jaren Jackson Jr. transferat la Utah, Nikola Vucevic ajunge la Boston

Memphis Grizzlies și Utah Jazz au realizat miercuri un schimb important în NBA, cu doar câteva zile înainte de termenul limită al perioadei de transferuri. Jaren Jackson Jr., vedeta celor de la Memphis, a fost transferat la Utah, într-o tranzacție care implică opt jucători.
NBA: Jaren Jackson Jr. transferat la Utah, Nikola Vucevic ajunge la Boston
sursă foto: NBA
Petre Apostol
04 feb. 2026, 02:52, Sport

Jaren Jackson Jr., cu un trofeu de cel mai bun baschetbalist defensiv din ligă în carieră și de două ori All-Star, a fost trimis la Utah, împreună cu Jock Landale, John Konchar și Vince Williams Jr, notează AP.

În schimb, Memphis îi primește pe Georges Niang, Kyle Anderson, Walter Clayton Jr. și Taylor Hendricks, plus trei selecții din primul tur al Drafului în viitor.

Jackson, draftat cu a patra opțiune în 2018, a avut în acest sezon medii de 19,2 puncte și 5,8 recuperări pe meci și este considerat unul dintre pilonii defensivi ai echipei din Memphis.

Tot miercuri, Boston Celtics a ajuns la un acord cu Chicago Bulls pentru a-l achiziționa pe pivotul muntenegrean Nikola Vucevic, în schimbul fundașului Anfernee Simons și a unor selecții din al doilea tur al Draftului NBA.

Vucevic, în vârstă de 35 de ani, va evolua pentru a patra echipă în carieră, după perioade petrecute la Philadelphia, Orlando și Chicago.

Baschetbalistul din Muntenegru a avut în acest sezon medii de 16,9 puncte și 9,0 recuperări pe meci.

Mutarea îi oferă lui Boston mai multă adâncime pe postul de centru pentru playoff și reduce semnificativ povara salarială a echipei, de la aproximativ 39 de milioane de dolari la 17 milioane.

Ambele tranzacții urmează să fie aprobate oficial de NBA.

Recomandarea video

Cum au viralizat ”suveraniștii” lui Georgescu în social media fake-ul despre ceasul lui Bolojan, ”un Patek Philippe de 200.000 de euro” / Ce sunt Timex – “Patek-ul săracului” – și tehnica ”dupe”
G4Media
Prima țară din lume care interzice portierele cu mâner ascuns la mașini. Ce mărci sunt vizate
Gandul
Decizia luată de Ilie Bolojan după ce Mihai Neșu s-a plâns de impozitul de 36.000 de euro
Cancan
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport
Alexandru Nazare: „Am salvat ratingul României”. Marea promisiune pentru autostrada Moldovei
Libertatea
Anunț important pentru pensionari! Se dau până la 550 de lei în plus la pensie în 2026. Află dacă ești eligibil!
CSID
Un Mercedes-Benz CLA la preț de chilipir. Ce cumperi, de fapt, cu 6.655 de euro
Promotor