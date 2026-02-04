NBA: Jaren Jackson Jr. transferat la Utah, Nikola Vucevic ajunge la Boston

Jaren Jackson Jr., cu un trofeu de cel mai bun baschetbalist defensiv din ligă în carieră și de două ori All-Star, a fost trimis la Utah, împreună cu Jock Landale, John Konchar și Vince Williams Jr, notează AP.

În schimb, Memphis îi primește pe Georges Niang, Kyle Anderson, Walter Clayton Jr. și Taylor Hendricks, plus trei selecții din primul tur al Drafului în viitor.

Jackson, draftat cu a patra opțiune în 2018, a avut în acest sezon medii de 19,2 puncte și 5,8 recuperări pe meci și este considerat unul dintre pilonii defensivi ai echipei din Memphis.

Tot miercuri, Boston Celtics a ajuns la un acord cu Chicago Bulls pentru a-l achiziționa pe pivotul muntenegrean Nikola Vucevic, în schimbul fundașului Anfernee Simons și a unor selecții din al doilea tur al Draftului NBA.

Vucevic, în vârstă de 35 de ani, va evolua pentru a patra echipă în carieră, după perioade petrecute la Philadelphia, Orlando și Chicago.

Baschetbalistul din Muntenegru a avut în acest sezon medii de 16,9 puncte și 9,0 recuperări pe meci.

Mutarea îi oferă lui Boston mai multă adâncime pe postul de centru pentru playoff și reduce semnificativ povara salarială a echipei, de la aproximativ 39 de milioane de dolari la 17 milioane.

Ambele tranzacții urmează să fie aprobate oficial de NBA.