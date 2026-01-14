Prima pagină » Sport » Shai Gilgeous-Alexander strălucește în victoria campioanei en-titre din NBA Thunder cu Spurs

Shai Gilgeous-Alexander a marcat 34 de puncte, conducând Oklahoma City Thunder, campioana NBA en-titre, la o victorie clară, 119-98, în fața lui San Antonio Spurs, miercuri, obținând astfel prima victorie în patru confruntări directe din acest sezon.
sursă foto: Oklahoma City Thunder
14 ian. 2026, Sport

Shai Gilgeous-Alexander, MVP-ul sezonului trecut din NBA, a ajuns la al 111-lea meci consecutiv cu cel puțin 20 de puncte marcate, a doua cea mai lungă serie din istoria competiției.

Jalen Williams a adăugat 20 de puncte, iar Chet Holmgren a contribuit cu 8 puncte, 10 recuperări și 3 capace pentru Thunder, care își consolidează poziția de lider în Conferința de Vest.

Oklahoma are un bilanț de 34-7 la jumătatea sezonului, la egalitate cu ritmul din sezonul precedent, când a încheiat cu 68-14.

Pentru Spurs, Stephon Castle a înscris 20 de puncte, iar Victor Wembanyama a adăugat 17 puncte și 7 recuperări. San Antonio pornea seara pe locul al doilea în Vest și se impusese anterior, învingând Thunder de trei ori în două săptămâni luna trecută. Însă, acum Spurs au pierdut șase dintre ultimele zece meciuri disputate.

Oklahoma City a evoluat fără doi titulari – Isaiah Hartenstein și Lu Dort –, dar a reușit să limiteze eficiența la aruncare a echipei texane la 40%.

Gilgeous-Alexander a marcat 13 puncte în primul sfert, iar la pauza mare Thunder conduceau cu 55-52.

Thunder au intrat în ultimul sfert cu un avantaj de 95-76, iar Gilgeous-Alexander a încheiat sfertul trei cu 15 puncte.

Cele două echipe se vor întâlni pentru ultima oară în sezonul regulat pe 4 februarie, la San Antonio.

