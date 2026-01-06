Oklahoma City Thunder, campioana NBA, suferă cea mai drastică înfrângere a sezonului, cu Charlotte

Oklahoma City Thunder se menține, totuși, pe prima poziție în Liga profesionistă nord-americană de baschet, cu 30 de victorii în 37 de partide.

Deja învinși cu 24 de ore înainte de Phoenix (105-108), după un coș decisiv reușit de Devin Booker, jucătorii lui OKC au cedat complet în fața unei echipe aflate abia pe locul 12 în Conferința de Est.

Shai Gilgeous-Alexander a continuat seria impresionantă de meciuri cu peste 20 de puncte – 108 la rând, a doua cea mai lungă din istoria NBA. Legendarul Wilt Chamberlain deține recordul, cu 126 de meciuri consecutive cu minimum 20 de puncte marcate.

SGA a reușit 21 de puncte și 6 pase decisive, dar nu a fost suficient pentru a opri prăbușirea colectivă a echipei, mai ales în sfertul al doilea, pierdut categoric, cu 17-34.

Charlotte a preluat controlul total al jocului după pauză, impulsionată de un coș spectaculos al lui LaMelo Ball (16 puncte), reușit în dezechilibru, pe un picior, din colțul terenului. Brandon Miller (28 de puncte) și Kon Knueppel (23) au mărit ecartul până la 28 de puncte la începutul ultimului sfert, moment din care Hornets au rulat întregul lot.

Oklahoma City Thunder, 6 înfrângeri în ultimele 12 partide

Thunder, a doua cea mai bună ofensivă din ligă, nu a reușit să ajungă la 100 de puncte marcate pentru prima dată în acest sezon.

După un start aproape perfect, cu 24 de victorii în primele 25 de meciuri, Oklahoma City a pierdut 6 dintre ultimele 12 partide.

Tot marți, Kevin Durant a fost decisiv pentru Houston Rockets, marcând coșul victoriei la o secundă de final împotriva fostei sale echipe, Phoenix Suns (100-97). În vârstă de 37 de ani, Durant a încheiat cu 26 de puncte, în vreme ce Devin Booker a contribuit cu 27 de puncte.

Totodată, Denver Nuggets a realizat una dintre surprizele serii, învingând Philadelphia 76ers cu 125-124 după prelungiri, deși a evoluat fără toți titularii obișnuiți.

Jalen Pickett a stabilit un record personal cu 29 de puncte, Peyton Watson a adăugat 24, iar Bruce Brown a înscris coșul decisiv, într-un meci în care Joel Embiid a strălucit pentru Philadelphia, cu 32 de puncte și 10 recuperări, fără a putea evita înfrângerea.