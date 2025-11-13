Nikola Jokic egalează recordul de puncte marcate în noul sezon al NBA. Sârbul de la Denver înscrie 55 de puncte, cu double-double

Jokic a dominat încă din start – a înscris 25 de puncte în primul sfert și a continuat cu 8 în al doilea, 19 în al treilea și încă 3 în final, după ce antrenorul l-a menajat câteva minute în ultima parte. Pivotul lui Denver a avut cifre incredibile: 18 aruncări reușite din 23, 5/6 la trei puncte și 14/16 de la linia de libere.

MVP în NBA de două ori, sârbul a fost aproape de un nou triple-double – al șaptelea al sezonului –, dar s-a oprit la 6 pase decisive.

Pentru Clippers, meciul a venit într-un moment dificil: echipa a aflat în aceeași zi că Bradley Beal va rata restul sezonului din cauza unei fracturi de șold, iar Kawhi Leonard încă lipsește din cauza unei accidentări la gleznă.

James Harden a fost cel mai bun om al californienilor, cu 23 de puncte, 8 recuperări și 5 pase, transformând toate cele 10 aruncări libere. Jordan Miller a stabilit un record personal cu 22 de puncte, iar Ivica Zubac a contribuit cu 18 puncte.

Clippers a condus la pauză, cu 68-63, după ce revenise de la un deficit de 10 puncte, însă Denver a dominat jumătatea secundă.

Jokic a avut două serii consecutive de câte șase puncte marcate doar de el, iar Denver a intrat în ultimul sfert cu 16 puncte avans (106-90).

Victoria cu Clippers este a șasea consecutivă pentru Nuggets, care continuă să conducă clasamentul Conferinței de Vest.

Shai Gilgeous-Alexander, de la Oklahoma City Thunder, MVP în sezonul trecut, stabilise recordul de puncte marcate al actualei ediții a NBA (55 de puncte) pe 23 octombrie, într-un meci cu Indiana Pacers.