Sezonul 2025/2026 al NBA, la debut: Oklahoma City Thunder vizează apărarea titlului

Canadianul Shai Gilgeous-Alexander, MVP atât al sezonului regulat, cât și al finalei, a semnat o prelungire de contract în valoare de 242 de milioane de euro și va continua să conducă echipa. Alături de el, Jalen Williams (21,6 puncte pe meci) și Chet Holmgren (15 puncte, 8 recuperări, 2,2 capace) formează trio-ul principal, iar jucători-cheie precum Isaiah Hartenstein, Alex Caruso și Cason Wallace rămân în echipă.

Oklahoma City a înregistrat un bilanț impresionant de 68 de victorii și 14 înfrângeri în sezonul trecut, având al patrulea cel mai bun diferențial de puncte din istoria ligii.

Denver Nuggets, cu un joc solid și o echipă echilibrată, condusă de sârbul Nikola Jokic, și Cleveland Cavaliers, care a impresionat prin apărare, dar și un atac eficient, sunt principalele contracandidate la titlu ale celor de la Thunder.

În ceea ce privește programul meciurilor din deschiderea sezonului, Thunder va debuta împotriva Houston Rockets, în timp ce alte meciuri interesante includ confruntările dintre Golden State Warriors și Los Angeles Lakers, Brooklyn Nets și Charlotte Hornets, precum și Cleveland Cavaliers și New York Knicks.