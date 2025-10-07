NBA: La 40 de ani, LeBron James și-ar putea anunța retragerea

„Regele” LeBron James, în vârstă de 40 de ani, care se așteaptă să revină în al 23-lea sezon NBA la sfârșitul lunii octombrie, a anunțat luni că va dezvălui o „decizie” marți , fără a specifica dacă aceasta se referă la sfârșitul carierei sale, lucru care este încă neclar.

Într-un mesaj pe rețelele de socializare, starul echipei Los Angeles Lakers a anunțat pregătirea unui interviu care va fi difuzat marți pentru „decizia deciziilor”.

Mesajul său face paralele cu „Decizia ”, celebra explicație pentru plecarea sa din 2010 de la Cleveland la Miami, unde a câștigat două din cele patru titluri NBA. LeBron James, care împlinește 41 de ani în decembrie, a alimentat zvonurile despre un anunț al retragerii după cel de-al 23-lea sezon, care începe pe 21 octombrie.