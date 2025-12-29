Ultima etapă a Ligii Naționale de Baschet Masculin începe luni. Liderul CSM Oradea întâlnește Dinamo

Partida CSM CSU Raiffeisen Oradea-Dinamo București este programată luni, de la ora 20.00, la Oradea Arena.

Ardelenii au pierdut o singură partidă în acest sezon al competiției și au 12 victorii, ocupând primul loc al clasamentului. În schimb, bucureștenii au un bilanț de 7-5 și ocupă locul al 6-lea în ierarhie.

CSM Oradea a pierdut ultimele două partide disputate. Este vorba despre jocul din FIBA Europe Cup, la Reggio Emilia, respectiv cel din Liga Națională, la București, cu Steaua. Dinamo vine după calificarea obținută în urma unei reprize de prelungiri, în Cupa României, contra lui Rapid, scriu reprezentanții CSM Ordaea în avancronica meciului.

CSM Oradea continuă să aibă probleme de efectiv. Jaizec Lottie, Bandja Sy și Emmanuel Nzekwesi nu s-au antrenat cu echipa în perioada scursă de la ultimul meci oficial.

Etapa a 14-a a LNBM programează următoarele partide:

CS Vâlcea 1924-CSA Steaua, luni, ora 18.00

CSO Voluntari-CSU Sibiu, luni, ora 18.00.

FC Argeș-SCM Politehnica Timișoara, luni, ora 18.00

Rapid-SCMU Craiova, luni, ora 18.00

CSM Oradea-CS Dinamo, luni, ora 20.00

CSM Petrolul-CSM Târgu Jiu, marți, ora 18.00

Corona Brașov-CSM Târgu Mureș, marți, ora 19.00.