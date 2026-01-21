Meci crucial pentru CSM Oradea în FIBA Europe Cup

Partida din cadrul etapei a 4-a din Grupa L în FIBA Europe Cup are loc miercuri de la ora 20.30, la Zetra Arena din capitala Bosniei-Herțegovina.

Bosniacii au 2-1 la general și se situează pe locul al 2-lea în grupă. Echipa din Sarajevo a pierdut la diferență de 26 puncte în runda anterioară din competiție, la Reggio Emilia, acolo unde CSM-ul cedase în runda a 2-a la 31 de puncte.

CSM-ul are 1-2 la general și se situează pe locul 3. Roș-albaștrii au obținut prima victorie în TOP 16 chiar la precedenta apariție, consemnată săptămâna trecută la Oradea Arena, în compania lui KK Cedevita Junior Zagreb.

În confruntarea directă din tur, desfășurată pe 10 decembrie 2025, la Oradea Arena, KK Bosna a învins cu scorul de 84-79.

„Oradea nu a putut să conteze la antrenamente pe serviciile lui Kris Richard, jucător ce a absentat și la victoria cu reprezentanta Croației. El a efectuat deplasarea cu echipa, dar șansele ca acesta să fie pe parchet la ora meciului sunt minime. O decizie va fi luată în dimineața partidei”, transmit reprezentanții clubului orădean.

Conform acestora, miza jocului este uriașă pentru ambele protagoniste. O victorie pentru Bosna, asigură acestei echipe calificarea în playoff-ul FIBA Europe Cup. În schimb, o victorie a orădenilor ar putea schimba complet situația în cursa de calificare între primele opt echipe ale competiției.