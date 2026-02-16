Prima pagină » Sport » CSM Oradea întâlnește echipa spaniolă CN Terrassa în optimile EuroCup la polo pe apă masculin

CSM Oradea, campioana României la polo pe apă masculin, se va confrunta cu echipa spaniolă CN Terrassa, în optimile de finală ale EuroCup, conform tragerii la sorți efectuate luni de forul european.
CSM Oradea întâlnește echipa spaniolă CN Terrassa în optimile EuroCup la polo pe apă masculin
sursă foto: CSM Oradea
Petre Apostol
16 feb. 2026, 15:03, Sport

Disputa dintre CSM Oradea și CN Terrassa este programată în dublă manșă.

Conform tragerii la sorți, prima manșă se va desfășura la bazinul olimpic Ioan Alexandrescu din Oradea.

Partida este programată miercuri, 25 februarie, cel mai probabil de la ora 19:30, potrivit clubului din Bihor.

Returul va avea loc pe 7 martie, în Spania.

CSM Oradea ajunge în această fază după ce a evoluat în prima parte a sezonului în Champions League. În cea mai importantă competiție europeană inter-cluburi, campioana României a obținut trei puncte și s-a clasat pe locul 3 în grupa sa.

CN Terrassa este un club de tradiție din Spania, care în actualul sezon a evoluat în EuroCup din faza grupelor.

Spaniolii au înregistrat patru victorii din șase meciuri. Au încheiat pe locul 2 în Grupa A, fiind devansați de VK Jug (Croația).

