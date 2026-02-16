CSM Oradea întâlnește echipa spaniolă CN Terrassa în optimile EuroCup la polo pe apă masculin

Disputa dintre CSM Oradea și CN Terrassa este programată în dublă manșă.

Conform tragerii la sorți, prima manșă se va desfășura la bazinul olimpic Ioan Alexandrescu din Oradea.

Partida este programată miercuri, 25 februarie, cel mai probabil de la ora 19:30, potrivit clubului din Bihor.

Returul va avea loc pe 7 martie, în Spania.

CSM Oradea ajunge în această fază după ce a evoluat în prima parte a sezonului în Champions League. În cea mai importantă competiție europeană inter-cluburi, campioana României a obținut trei puncte și s-a clasat pe locul 3 în grupa sa.

CN Terrassa este un club de tradiție din Spania, care în actualul sezon a evoluat în EuroCup din faza grupelor.

Spaniolii au înregistrat patru victorii din șase meciuri. Au încheiat pe locul 2 în Grupa A, fiind devansați de VK Jug (Croația).