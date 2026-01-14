Fără Kris Richard, CSM Oradea vrea prima victorie în Top 16 FIBA Europe Cup

În primele două runde ale Top 16, disputate în decembrie anul trecut, ambele formații au pierdut. Ele sunt vecine de clasament, ocupând locurile 3 și 4, cu 0-2 la general în Grupa L.

„Așadar, confruntarea directă are o miză importantă. Învingătoarea va putea să spere la calificarea în playoff și să lege acest succes de următoarele etape, atunci când va întâlni echipele care o devansează în clasament. În schimb, echipa care pierde meciul de la Oradea Arena se va îndepărta aproape decisiv de locurile ce asigură prezența în playoff”, scriu reprezentanții clubului orădean pe site-ul oficial.

Kris Richard va absenta în meciul de miercuri. De asemenea, Bobe Nicolescu a suferit o entorsă de gleznă la antrenamentul desfășurat luni și a devenit incert pentru joc, dar o decizie va fi luată înaintea partidei.

În schimb, Emmanuel Nzekwesi va fi pe parchet la ora acestei partide. De asemenea, Jaizec Lottie și Bandja Sy vor lega al 2-lea joc consecutiv de la revenirea după diferite accidentări.