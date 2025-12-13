Prima pagină » Sport » Câștigător al Euroligii cu Real Madrid, Pablo Laso devine noul antrenor al echipei Anadolu Efes

Câștigător al Euroligii cu Real Madrid, Pablo Laso devine noul antrenor al echipei Anadolu Efes

Clubul turc de baschet Anadolu Efes a anunțat oficial sâmbătă numirea lui Pablo Laso în funcția de antrenor principal, după ce, în urmă cu câteva săptămâni, s-a despărțit de tehnicianul Igor Kokoškov.
sursă foto: Anadolu Efes / x
Petre Apostol
13 dec. 2025, 13:39, Sport

Conducerea campioanei Turciei mizează pe experiența și autoritatea spaniolului Pablo Laso pentru a redresa situația echipei, afectată de rezultate slabe în Euroligă și de numeroase accidentări.

Anadolu Efes a demarat un proces rapid de selecție, analizând mai multe opțiuni din baschetul european, iar alegerea finală a fost Pablo Laso, oficializată sâmbătă de club.

Laso ajunge la Istanbul cu un palmares impresionant. La Real Madrid, a construit una dintre cele mai de succes perioade din istoria clubului, câștigând de două ori Euroliga (2015 și 2018), șase titluri în Liga Endesa și șase Cupe ale Spaniei.

După plecarea de la Madrid, și-a continuat cariera la Bayern München și apoi la Baskonia, unde în sezonul trecut a reușit din nou să imprime echipei un stil competitiv.

Debutul lui Pablo Laso pe banca tehnică a lui Anadolu Efes este programat chiar duminică, clubul turc văzând în tehnicianul spaniol liderul potrivit pentru a reda identitatea și spiritul de luptă unei echipe care își propune să revină în elita baschetului european.

Anadolu Efes a obținut doar 5 victorii din 15 partide în actuala ediție a Euroligii, ocupând locul 18 în clasament, antepenultimul.

