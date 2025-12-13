Prima pagină » Sport » Echipajul românesc de bob feminin Georgeta Popescu / Teodora Vlad, pe locul 3 în etapa de la Altenberg din Cupa Europei

Echipajul românesc de bob feminin, format din Georgeta Popescu (pilot) și Teodora Andreea Vlad, a obținut o medalie de bronz în cadrul etapei din Cupa Europei, desfășurate sâmbătă, pe pista din Altenberg, Germania.
Petre Apostol
13 dec. 2025, 14:22, Sport

Popescu și Vlad au încheiat concursul de bob feminin din Cupa Europei cu un timp total de 1:54.24, la doar 0,92 secunde de echipajul câștigător, format din germancele Charlotte Candrix și Lena Brunnhübner (1:53.32).

În prima manșă, echipajul românesc de bob feminin a stabilit al doilea timp din concurs, cu 57,10 secunde.

În a doua manșă, Popescu și Vlad au încheiat cu al cincilea timp (57,14 secunde) fiind devansate de Leona Klein / Lena Neunecker (Germania), în clasamentul general.

Klein și Neunecker au stabilit cel mai bun timp al manșei secunde (56,71) și au încheiat la 77 de sutimi de secundă de echipajul învingător.

Georgeta Popescu, născută în 2002, este prima campioană olimpică de tineret la monobob din istorie, performanță obținută în 2020.

Tot sâmbătă, la Altenberg, în concursul masculin de bob 4 persoane, echipajul românesc format din Andrei Turea (pilot), Călin Dumitrache, Mihai Calancea, Rareș Dincă a ocupat locul al șaselea.

