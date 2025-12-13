Violențe în India, după ce Leo Messi a stat doar 10 minute la un eveniment organizat în onoarea sa

Protestele la evenimentul cu Messi au inclus aruncarea de sticle, distrugerea panourilor și intervenția forțelor de securitate. Șefa guvernului din West Bengal, Mamata Banerjee, a declarat că este „profund tulburată și șocată” de gestionarea defectuoasă a evenimentului și și-a cerut scuze public atât starului argentinian, cât și fanilor prezenți, potrivit Times of India.

În urma incidentului, Banerjee a anunțat formarea unui comitet de anchetă de rang înalt, alături de secretarul șef al statului și alți membri ai administrației. Comitetul va investiga evenimentul, va stabili responsabilități și va recomanda măsuri pentru a preveni incidente similare.

Evenimentul, prezentat ca un moment important pentru iubitorii fotbalului, a degenerat rapid după plecarea lui Messi.

Spectatorii care plătiseră între 8.000 și 12.000 de rupii (80-120 de euro) s-au declarat nemulțumiți de organizare și de faptul că nu au putut să-l vadă pe fotbalist.

Conform martorilor, sticle au fost aruncate, panourile distruse, iar Messi și alte VIP-uri au fost escortați de securitate până la ieșire.

Acuzații din partea opoziției guvernului, care susține că vizita lui Messi este folosită în scop politic

Incidentul a atras critici dure din partea opoziției, care a acuzat guvernul Trinamool de „distrugerea culturii fotbalului bengalez” și de crearea unui „scandal major”.

Oficialii opoziției susțin că vizita lui Messi ar fi fost folosită pentru scopuri politice, legate de inaugurarea unei statui de 21 de metri, și au cerut demisia ministrului sportului din stat, Aroop Biswas, potrivit sursei citate.

Kolkata a fost prima oprire dintr-un tur indian de trei zile al lui Messi, care mai include Hyderabad, Mumbai și Delhi.

Înainte de incidentul de la stadion, Messi a participat la inaugurarea statuii la Sree Bhumi Sporting Club, alături de ministrul Sujit Bose și actorul Shah Rukh Khan, și urma să se întâlnească cu Banerjee și fostul căpitan al echipei de fotbal a Indiei, Sourav Ganguly. Din cauza problemelor de securitate, vizita sa a fost scurtată, iar el a plecat mai devreme spre Hyderabad.