Baschet: CSM Oradea luptă pentru primul loc în grupa C din FIBA Europe Cup

Înaintea partidei de miercuri, vicecampionii României sunt pe locul doi în grupă, la egalitate cu prima clasată, cu un bilanț general de 4-1.

Echipa antrenată de Cristian Achim a învins de câte două ori pe AEK Larnaca și Corona Brașov, având o înfrângere cu liderul grupei, Aliaga Petkimspor.

Iată situația în clasamentul Grupei C după primele cinci etape:

1. Aliaga Petkimspor – 4/1 (1/0)

2. CSM CSU Raiffeisen Oradea – 4/1 (0/1)

3. Petrolina AEK Larnaca – 2/3

4. CSM Corona Brașov – 0/5.

Departajarea la egalitate între două echipe se face pe baza rezultatului sau rezultatelor directe între protagoniste. Astfel, Aliaga Petkim a învins CSM Oradea, scor 84-73, în etapa a 3-a și ocupă primul loc în clasament.

Locul 1 va avea asigurat locul în Top 16, iar lista echipelor calificate va fi completată în urma alcătuirii unui clasament special între ocupantele locurilor 2. Cele mai bune șase astfel de locuri vor avansa în faza următoare a întrecerii.

„CSM CSU Raiffeisen Oradea are toate șansele să se califice în turul secund, fiind în luptă directă pentru primul loc și având un scenariu favorabil chiar și în cazul unei înfrângeri”, notează Federația Română de Baschet.

Tot miercuri, în ultima rundă a sezonului regulat, de la ora 19.00, Corona Brașov întâlnește AEK Larnaca, iar de la ora 21.30, în grupa G, CS Vâlcea joacă în deplasare la Sporting CP.

Cele două echipe sunt deja eliminate din competiție.