Jucător cu patru sezoane în Liga Adriatică, transferat de CSM Oradea

CSM CSU Raiffeisen Oradea a anunțat luni că Nikola Kočović a trecut testele medicale și a semnat un contract valabil până la sfârșitul sezonului, „oferind astfel echipei o variantă de înlocuire în cazul unor nedorite accidentări”.

Originar din Serbia, Kočović evoluează la pozițiile 2-1 și se află la primul angajament în România.

Acesta măsoară 1.95 metri și are 29 de ani.

A jucat pentru Spartak Subotica, Metalac Valjevo, KK Vrsac, Mladost Zemun, Borac Čačak, Mega Basket, Čačak94 Quantox, precum și pentru Sutjeska Niksic (Muntenegru), Mladost Mrkonjić Grad (Bosnia-Herțegovina) și Czarni Slupsk (Polonia).

El are patru sezoane în ABA League și un sezon în ABA League 2. De asemenea, a bifat nouă sezoane în primul eșalon al Serbiei, câte unul în cel al Muntenegrului și Bosniei-Herțegovina, iar în ultima parte a sezonului precedent a evoluat în primul eșalon al Poloniei.

Sezonul 2025/26 a demarat pentru Nikola Kočović alături de Čačak94 Quantox. El a jucat opt meciuri pentru această echipă, având medii statistice de 14.8 puncte, 4.9 pase decisive, 4.0 recuperări și 0.9 intercepții în aproape 33 minute pe partidă. Nikola a avut 67% la aruncările din acțiune și 88% la linia de pedeapsă, având un indice al eficienței de 19.5.