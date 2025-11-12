Duel românesc în FIBA Europe Cup: CSM CSU Oradea – CSM Corona Brașov

Aceasta va fi a treia confruntare dintre cele două echipe în actualul sezon. Orădenii au câștigat ambele dispute anterioare: 90-85 la Brașov (în FIBA Europe Cup) și 79-70 pe teren propriu (în Liga Națională).

Formația pregătită de Cristian Achim traversează o perioadă pozitivă, cu trei victorii consecutive, inclusiv succesul obținut în deplasare, la Larnaca, în competiția europeană. Cu un bilanț de 3-1 în Grupa C, bihorenii sunt aproape de calificarea în TOP 16.

De cealaltă parte, echipa antrenată de Florin Nini trece printr-o perioadă dificilă. Brașovenii au pierdut ultimele șapte partide disputate, dintre care patru în cupele europene, și se află la 0-4 în Grupa C, fără șanse matematice de calificare.

La nivel de lot, Emmanuel Nzekwesi este incert pentru gazde, după accidentarea suferită în meciul direct din Liga Națională. Ceilalți jucători sunt apți de joc.

Pentru oaspeți, prezența lui Isaiah Osborne este incertă, fiind absent la ultimele două partide. În absența sa, Munis Tutu și Selim Fofana conduc ofensiva brașoveană, primul fiind cel mai bun pasator din FIBA Europe Cup până în acest moment.