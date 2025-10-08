Miercuri are loc etapa a treia a Ligii Naționale de Baschet Masculin. Ce recomandă federația

Șapte meciuri sunt programate miercuri în runda a treaia a LNBM:
- CSM Corona Brașov-CSM Galați
- CS Rapid București-CSA Steaua Sharks
- CSM CSU Oradea-CSM Petrolul Ploiești
- CSO Voluntari-CSM Târgu Jiu
- SCMU Craiova-CSU Sibiu
- FC Argeș-CS Dinamo
- SCM Timișoara-Petrolul Ploiești.
Recomandările federației
Având în vedere atenționările și avertizările meteorologice emise de ANM, Federația Română de Baschet adresează tuturor cluburilor afiliate următoarele îndrumări preventive:
- să monitorizeze permanent informările și actualizările oficiale privind condițiile meteo din zonele în care își desfășoară activitatea;
- să reevalueze și adapteze programul de antrenamente și competiții în funcție de avertizările în vigoare (cod galben, portocaliu sau roșu);
- să amâne sau reprogrameze activitățile sportive atunci când condițiile locale pot afecta siguranța sportivilor, antrenorilor sau a spectatorilor;
- să evite deplasările neesențiale în perioadele cu fenomene meteorologice severe (ploi torențiale, vânt puternic, descărcări electrice, inundații locale etc.);
- să mențină o comunicare constantă cu autoritățile locale (ISU, primării, inspectorate școlare) pentru aplicarea măsurilor de prevenție și siguranță dispuse la nivel local;
- să mențină o comunicare directă și permanentă cu Departamentul de Competiții al FRB și cu oficialii desemnați pentru partidele programate, pentru a adapta în timp util programul jocurilor și a asigura desfășurarea în condiții de siguranță.