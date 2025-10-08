Prima pagină » Sport » Miercuri are loc etapa a treia a Ligii Naționale de Baschet Masculin. Ce recomandă federația

Miercuri sunt programate meciurile din etapa a treia a Ligii Naționale de Baschet Masculin. În contextul avertizărilor meteorologice, Federația Română de Baschet a făcut recomandări cluburilor.
Șapte meciuri sunt programate miercuri în runda a treaia a LNBM:

  1. CSM Corona Brașov-CSM Galați
  2. CS Rapid București-CSA Steaua Sharks
  3. CSM CSU Oradea-CSM Petrolul Ploiești
  4. CSO Voluntari-CSM Târgu Jiu
  5. SCMU Craiova-CSU Sibiu
  6. FC Argeș-CS Dinamo
  7. SCM Timișoara-Petrolul Ploiești.

Recomandările federației

Având în vedere atenționările și avertizările meteorologice emise de ANM, Federația Română de Baschet adresează tuturor cluburilor afiliate următoarele îndrumări preventive:

  • să monitorizeze permanent informările și actualizările oficiale privind condițiile meteo din zonele în care își desfășoară activitatea;
  • să reevalueze și adapteze programul de antrenamente și competiții în funcție de avertizările în vigoare (cod galben, portocaliu sau roșu);
  • să amâne sau reprogrameze activitățile sportive atunci când condițiile locale pot afecta siguranța sportivilor, antrenorilor sau a spectatorilor;
  • să evite deplasările neesențiale în perioadele cu fenomene meteorologice severe (ploi torențiale, vânt puternic, descărcări electrice, inundații locale etc.);
  • să mențină o comunicare constantă cu autoritățile locale (ISU, primării, inspectorate școlare) pentru aplicarea măsurilor de prevenție și siguranță dispuse la nivel local;
  • să mențină o comunicare directă și permanentă cu Departamentul de Competiții al FRB și cu oficialii desemnați pentru partidele programate, pentru a adapta în timp util programul jocurilor și a asigura desfășurarea în condiții de siguranță.