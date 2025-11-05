Echipele românești joacă miercuri în competițiile europene de baschet

În EuroCup Women, CS Rapid București joacă pe teren propriu împotriva echipei UFAB49 Angers din Franța, în cadrul Grupei I, meci programat la ora 19.00.

Formația giuleşteanǎ are un parcurs foarte bun în actuala ediție a competiției, cu trei victorii și o înfrângere după primele patru etape, același bilanț cu liderul grupei, Movistar Estudiantes (Spania). În tur, Rapid a învins pe UFAB49 în deplasare, scor 86–79, iar o nouă victorie în meciul de miercuri ar apropia echipa de calificarea în fazele eliminatorii, scrie Federația Română de Baschet.

Tot de la ora 19.00, ACS Sepsi-SIC Sfântu Gheorghe va juca în deplasare, la Szekszard (Ungaria), împotriva formației TARR KSC Szekszard, liderul Grupei D. Campioana României este fără victorie până în acest moment în EuroCup Women și va încerca să obțină primul succes al campaniei pe terenul echipei maghiare.

Competiția masculină FIBA Europe Cup

În competiția masculină FIBA Europe Cup, toate cele trei echipe românești vor evolua miercuri seară.

CSM CSU Raiffeisen Oradea va juca în deplasare, în Cipru, împotriva formației Petrolina AEK Larnaca, în cadrul Grupei C. Echipa antrenată de Cristian Achim are în prezent un bilanț de două victorii și o înfrângere. În meciul tur, disputat la Oradea Arena, bihorenii s-au impus cu 89–75.

Tot în Grupa C, CSM Corona Brașov revine în fața propriilor suporteri pentru confruntarea cu Aliaga Petkimspor (Turcia), meci programat la ora 19.00. Echipa brașoveană caută prima victorie europeană, după ce în tur a pierdut la Aliaga cu 74–85.

În Grupa G, CS Vâlcea 1924 va evolua în Germania, împotriva formației RASTA Vechta, într-o partidă programată la ora 20.00. În tur, echipa germană s-a impus la Râmnicu Vâlcea cu scorul de 91–72, iar formația vâlceană va încerca să își ia revanșa și să obțină primul succes al campaniei europene.