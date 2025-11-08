CSM CSU Raiffeisen Oradea – Rapid București, duelul singurelor echipe neînvinse în LNBM

Partida este programată de la ora 18.00 în etapa a 8-a și opune ultimele două echipe neînvinse în ediția din acest an a competiției.

Patru jucători aflați în prezent la Rapid București au evoluat în trecut la CSM Oradea. Este vorba de Tudor Fometescu (fundaș, între 2017/22), Tudor Gheorghe (fundaș, 2022/24), Nikola Markovic (pivot, 2018/24) și Edward Petrescu (extremă, 2018/21).

Ambele protagoniste au până acum în competiție 6-0 la general.

„Formația orădeană are un moral excelent după ce a obținut două victorii pe final, la Pitești și Larnaca. În plus, CSM-ul are 3-1 în Grupa C din FIBA Europe Cup, urmând să dispute ultimele două meciuri din sezonul regulat al acestei competiții pe teren propriu. În schimb, feroviarii sunt odihniți. Similar precedentului adversar întâlnit în competiția internă, Rapid București nu a jucat de două săptămâni, fiind echipa care a stat în runda anterioară din LNBM. Echipa alb-vișinie nu are participare internațională”, arată un comunicat al celor de la CSM Oradea.

Conform acestuia, Emmanuel Nzekwesi este incert pentru acest meci. El este tot mai aproape de recuperare completă, dar staff-ul tehnic și cel medical abordează situația cu precauție, pivotul olandez recidivând cu acest tip de accidentare (coapsă).