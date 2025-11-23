Meciul de pe stadionul Al-Awwal Park din Riyadh a fost dominat încă din primele minute de gazde, cu Cristiano Ronaldo aproape de deschiderea scorului pentru Al-Nassr în minutul 4, după o pasă a lui Joao Felix, însă șutul său de la distanță a fost reținut de portarul Anthony Moris. Ulterior, Mane a pasat excelent pentru Ronaldo în interiorul careului, dar portughezul nu a reușit să înscrie.

Golul a venit în minutul 33, când Joao Felix a deschis scorul cu o atingere subtilă după un centru al lui Angelo. Wesley a majorat avantajul pentru gazde câteva minute mai târziu, profitând de o pasă decisivă a lui Ronaldo, care și-a trecut astfel primul assist al sezonului.

Felix a fost din nou jucătorul decisiv pentru Al-Nassr, menținându-și titlul de golgheter al campionatului la egalitate cu Cristiano Ronaldo, ambii având câte 10 goluri marcate în acest sezon.

Partea secundă a adus reducerea diferenței de către Murad Al Hawsawi, care a marcat pentru Al-Khaleej în minutul 46, însă Sadio Mane a readus avantajul gazdelor printr-un șut lobat spectaculos. Cristiano Ronaldo a închis tabela cu un gol acrobatic tip „bicicletă” în minutul 90+6, la finalul unei faze pornite de la Boushal.

Al-Khaleej a încheiat meciul în inferioritate numerică, după eliminarea directă a lui Dimitrios Kourbelis pentru un fault violent asupra lui Ali Al-Hassan.

După această victorie, Al-Nassr rămâne neînvinsă în campionat, cu nouă victorii din tot atâtea meciuri, consolidându-și prima poziție în clasament și continuându-și parcursul dominant în Saudi Pro League.