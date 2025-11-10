Lenny Wilkens, legendă a baschetului american, a murit la 88 de ani

Wilkens a strălucit în NBA în anii 1960-1970, înainte de a-și continua cariera ca antrenor, calitate în care a obținut performanțe remarcabile. Punctul culminant a fost în 1979, când a cucerit titlul NBA ca antrenor al echipei Seattle SuperSonics – singurul titlu din istoria francizei.

A rămas, de asemenea, una dintre personalitățile definitorii ale baschetului american și la nivel internațional, conducând echipa americană spre medalia de aur la Jocurile Olimpice din 1996.

Comisarul NBA, Adam Silver, i-a adus un omagiu într-un comunicat al ligii: „Lenny Wilkens reprezenta tot ceea ce NBA are mai bun. A fost unul dintre cei mai respectați ambasadori ai jocului. A influențat generații de jucători și de antrenori, care l-au considerat nu doar un coechipier sau antrenor excelent, ci și un mentor extraordinar, un om cu integritate și o eleganță autentică”.

Printre performanțele sale se numără:

– 9× All-Star, conducător de joc

– A condus NBA la pase decisive în 1970

– Numărul său 19 a fost retras de Sonics

– 1.332 de victorii ca antrenor – record NBA la momentul retragerii

– Campion NBA (1979) cu Seattle

– Al doilea antrenor afro-american din istorie (după Bill Russell)

– De 3 ori membru al Hall of Fame: ca jucător, antrenor și asistent al „Dream Team”-ului SUA din 1992