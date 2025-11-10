Prima pagină » Sport » Lenny Wilkens, legendă a baschetului american, a murit la 88 de ani

Lenny Wilkens, legendă a baschetului american, a murit la 88 de ani

Lenny Wilkens, una dintre legendele baschetului american, a murit la vârsta de 88 de ani, a anunțat familia sa luni. Fost conducător de joc de nouă ori selecționat în All-Star Game-ul NBA, Wilkens este unul dintre foarte puținii incluși în Basketball Hall of Fame ca jucător și ca antrenor.
CHICAGO - AUGUST 12: Lenny Wilkens Asst. Coach for the 1992 U.S. Men's Basketball Team attends the 2009 U.S. Olympic Hall of Fame Induction Ceremony at McCormick Place on August 12, 2009 in Chicago, Illinois. Tasos Katopodis/Getty Images for USOC/AFP
Petre Apostol
10 nov. 2025, 11:04, Sport

Wilkens a strălucit în NBA în anii 1960-1970, înainte de a-și continua cariera ca antrenor, calitate în care a obținut performanțe remarcabile. Punctul culminant a fost în 1979, când a cucerit titlul NBA ca antrenor al echipei Seattle SuperSonics – singurul titlu din istoria francizei.

A rămas, de asemenea, una dintre personalitățile definitorii ale baschetului american și la nivel internațional, conducând echipa americană spre medalia de aur la Jocurile Olimpice din 1996.

Comisarul NBA, Adam Silver, i-a adus un omagiu într-un comunicat al ligii: „Lenny Wilkens reprezenta tot ceea ce NBA are mai bun. A fost unul dintre cei mai respectați ambasadori ai jocului. A influențat generații de jucători și de antrenori, care l-au considerat nu doar un coechipier sau antrenor excelent, ci și un mentor extraordinar, un om cu integritate și o eleganță autentică”.

Printre performanțele sale se numără:

– 9× All-Star, conducător de joc

– A condus NBA la pase decisive în 1970

– Numărul său 19 a fost retras de Sonics

– 1.332 de victorii ca antrenor – record NBA la momentul retragerii

– Campion NBA (1979) cu Seattle

– Al doilea antrenor afro-american din istorie (după Bill Russell)

– De 3 ori membru al Hall of Fame: ca jucător, antrenor și asistent al „Dream Team”-ului SUA din 1992