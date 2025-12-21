Prima pagină » Știrile zilei » A murit Ira „Ike” Schab, unul dintre ultimii supraviețuitori ai atacului de la Pearl Harbor

Veteranul Marinei SUA Ira „Ike” Schab, martor direct al atacului japonez de la Pearl Harbor din 1941, a murit la vârsta de 105 ani. Odată cu dispariția sa, mai trăiesc doar aproximativ 12 supraviețuitori ai evenimentului care a dus Statele Unite în Al Doilea Război Mondial.
Rareș Mustață
21 dec. 2025

Ira „Ike” Schab, veteran al Marinei americane și unul dintre ultimii supraviețuitori ai atacului de la Pearl Harbor, a murit sâmbătă dimineață, la domiciliul său din Beaverton, Oregon, la vârsta de 105 ani, a anunțat familia pentru Associated Press.

La momentul atacului din 7 decembrie 1941, Schab avea 21 de ani și era marinar pe vasul USS Dobbin.

Deși timp de decenii a vorbit rar despre acea zi, în ultimii ani a participat constant la ceremoniile comemorative din Hawaii, spunând că face acest lucru „pentru a-i onora pe cei care nu s-au mai întors”.

Atacul surpriză al Japoniei asupra bazei navale americane a provocat moartea a peste 2.400 de militari și a determinat intrarea Statelor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial.

Nava pe care se afla Schab a pierdut trei membri ai echipajului, potrivit arhivelor Marinei.

După război, Ira Schab a studiat ingineria aerospațială și a lucrat ca inginer electrician pentru General Dynamics, unde a contribuit la programul spațial Apollo, implicat în misiunile care au dus astronauți pe Lună.

Născut pe 4 iulie 1920, la Chicago, Schab s-a înrolat în Marină la 18 ani, urmând exemplul tatălui său.

Fiul său a ales aceeași carieră și a ajuns comandor în Marina SUA.

La o ceremonie din 2022, Schab a transmis un mesaj simplu: „Să-i amintim și să-i onorăm pe cei care au fost acolo. Au făcut o treabă extraordinară.”

