Secretul vieții lungi: multe decese ar putea fi prevenite cu doar 5 minute pe zi

O echipă de cercetători condusă de Școala Norvegiană de Științe Sportive a analizat nivelul de activitate al peste 130.000 de persoane. A demonstrat că schimbări minime în rutina zilnică pot avea efecte majore asupra speranței de viață.

Studiul arată că doar 5 minute de exerciții fizice pe zi – moderate sau intense – sau o reducere de 30 de minute a timpului petrecut în poziție șezând pot duce la o îmbunătățire semnificativă a speranței de viață.

Cei sedentari au cel mai mult de câștigat

Cercetarea este o veste deosebit de bună pentru persoanele în prezent mai puțin active. Cercetătorii au analizat două grupuri principale: cei 20% dintre cei mai puțin activi și restul populației, cu excepția celor mai activi.

Rezultatele arată că cei care stau cel mai mult au cele mai mari șanse de a prelungi viața dacă fac schimbări în comportament.

Conform modelelor statistice, adăugarea a 5 minute de activitate fizică moderată până la intensă pe zi ar putea preveni aproape 6% din decesele din grupul cel mai puțin activ. Această rată ar putea ajunge la 10% în populația generală.

30 de minute mai puțin stând jos contează

Reducerea stilului de viață sedentar este la fel de esențială. Petrecerea a doar 30 de minute mai puțin pe zi stând jos este deja un pas semnificativ către menținerea unei sănătăți bune.

Daniel Bailey, cercetător la Universitatea Brunel din Londra, care a analizat rezultatele în calitate de expert independent, a subliniat: „Mesajul pe care vrem să îl transmitem este că fiecare mișcare contează”.

Orice creștere a activității este un prim pas

Deși Organizația Mondială a Sănătății continuă să recomande 150 de minute de activitate fizică moderată până la intensă pe săptămână, orice creștere a activității fizice este un bun punct de plecare.

Nu trebuie să alergați imediat un maraton – o plimbare regulată, o scurtă plimbare cu bicicleta sau orice activitate care nu implică statul jos va avea un efect pozitiv.

Deși cercetarea este de natură observațională – se bazează pe estimări statistice și nu pe decenii de urmărire – rezultatele sunt demne de remarcat datorită cantității mari de date implicate.