Chris Rea, cântăreț și compozitor de rock și blues, a murit la vârsta de 74 de ani

Chris Rea, născut în Middlesbrough, a avut succes cu piesele Driving Home for Christmas, On the Beach și The Road to Hell.

Artistul a murit „în pace, în spital… după o scurtă boală”.

Rea a combinat blues, pop, soul și soft rock în 25 de albume de studio. A avut hituri precum The Road to Hell, extras de pe albumul cu același nume. A ocupat cu acesta locul 1 în topurile din Marea Britanie. Driving Home for Christmas a fost un favorit al sezonului. Piese precum On the Beach și Josephine au câștigat popularitate pe scena dance din Balearic, relatează The Guardian.

A vândut peste 30 de milioane de albume.

Tată italian și mamă irlandeză

S-a născut în 1951 în Middlesbrough, dintr-un tată italian și o mamă irlandeză. A avut șase frați și surori. „Să fii irlandez-italian într-o cafenea din Middlesbrough – mi-am început viața ca un outsider”, a spus el mai târziu.

În tinerețe, s-a ocupat de muzică în timp ce lucra, inclusiv în fabrica de înghețată a tatălui său. S-a gândit să devină jurnalist.

În cele din urmă, la vârsta de 22 de ani, s-a alăturat trupei Magdalene. Din aceasta făcuse parte anterior David Coverdale (ulterior membru al trupei Deep Purple). Apoi s-a alăturat unei alte trupe, Beautiful Losers. A decis să urmeze o carieră solo când i s-a oferit un contract de înregistrare, lansând primul său single, So Much Love, în 1974.

Primul său succes a venit în Statele Unite

Primul său succes a venit în Statele Unite. Piesa sa din 1978, Fool (If You Think It’s Over) a ajuns aici pe locul 12. Mai mult, i-a adus o nominalizare la Grammy pentru cel mai bun artist nou.

Sfârșitul anilor 1980 a fost perioada sa de mare succes comercial: acceptat în sfârșit în Marea Britanie, în ciuda faptului că adesea se afla în afara tendințelor dominante din muzica pop, albumul Dancing With Strangers din 1987 a marcat începutul unei serii de șase albume în top 10 în Marea Britanie, două dintre ele ajungând pe locul 1.

Albumul compilație din 1988, New Light Through Old Windows, conținea cel mai mare succes al său, Driving Home for Christmas, înregistrat inițial în 1986. Acesta a avut un impact redus la prima lansare, dar melodia blândă și sentimentală a continuat să crească în popularitate de atunci, ajungând pe locul 10 în topuri în 2021.

Rea a compus-o inițial într-o perioadă dificilă, când nu avea manager, nu avea contract discografic și era chiar interzis să conducă – a trebuit să fie dus acasă de soția sa de la Londra la Middlesborough, deoarece nu-și putea permite biletul de tren. A scris versurile în timpul călătoriei cu mașina, dar a terminat melodia abia câțiva ani mai târziu.

„Obișnuiam să mă tem că melodia îmi va distruge orice credibilitate mai aveam, dar acum râdem de asta”, a declarat el pentru Guardian în 2016. „Dacă rămân vreodată blocat pe M25, cobor geamul și încep să cânt „I’m driving home for Christmas” pentru oamenii din mașinile de lângă mine. Le place la nebunie.”

Succesul lui Rea în topuri a scăzut oarecum în anii 2000, când, începând cu albumul Dancing Down the Stony Road din 2002, Rea s-a îndepărtat de pop și s-a întors la blues-ul Delta care îl inspirase inițial.

Chris Rea: Pasionat de curse auto

Rea era un pasionat de curse auto. A concurat cu modele Ferrari și Lotus și a participat la Campionatul Britanic de Turisme din 1993. Pentru sezonul de Formula 1 din 1995, s-a alăturat echipei Jordan ca mecanic. „Nu voiam să fac treaba de VIP, așa că m-am ocupat de roata din spate dreapta a lui Eddie Irvine”, a spus el mai târziu.

El a susținut Partidul Laburist. În 2017, a scris o melodie nepublicată în lauda lui Jeremy Corbyn, intitulată What’s So Wrong With a Man Who Tells the Truth?

Rea a avut o serie de probleme de sănătate de-a lungul vieții. A fost diagnosticat cu cancer pancreatic. În cele din urmă, i s-a extirpat pancreasul împreună cu părți din stomac și intestinul subțire în 2001. Procedura l-a făcut să devină diabetic.

În 2016 a suferit un accident vascular cerebral, pe care l-a descris ca fiind „un moment foarte înfricoșător… Mi-am imaginat că accidentul vascular cerebral mi-a afectat percepția asupra tonurilor. A fost nevoie de multă muncă de lămurire din partea celor din jur pentru a mă convinge că nu era nimic în neregulă cu ceea ce cântam”.

În 2017, a leșinat pe scenă în timpul unui concert la Oxford și a fost dus la spital pentru a se recupera.

Rea lasă în urmă soția sa, Joan, cu care a început să se întâlnească la vârsta de 17 ani, și fiicele lor, Josephine și Julia, pe care Rea le-a numit după melodiile sale de succes.