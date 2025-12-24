Alertă epidemiologică în România: Primul deces din cauza virusului gripal din acest sezon la o femeie din Cluj

În săptămâna 15 – 21 decembrie au fost raportate 102.655 de cazuri de infecții respiratorii (gripă clinică, IACRS și pneumonii), înregistrându-se cu 3,7% mai multe cazuri comparativ cu săptămâna anterioară (99.034) și cu 15,2% mai multe cazuri comparativ cu aceeași săptămână a sezonului precedent (89.109). Variația în plus față de media calculată de 69.708 a cazurilor din ultimelor sezoane (2018-2025, fără sezoanele pandemice) a fost de 47.3%, potrivit INSP.

Cazurile de gripă clinică au fost raportate de toate județe, cele mai multe fiind în municipiul București (1.696) și în județele Cluj (843), Botoșani (826), Bihor (801), Iași (700) și Neamț (616).

Alertă epidemiologică

„Având în vedere succesiunea a 3 săptămâni care au evoluat cu o intensitate înaltă a activității gripale, cu depășirea mediei față de sezoanele anterioare și cu o răspândire geografică extinsă a circulației virusurilor gripale la nivelul întregii țări, putem vorbi de o situație de alertă epidemiologică”, arată INSP.

A fost confirmat și primul deces din cauza virusului gripal din acest sezon, la o femeie în vârstă de 88 de ani, din jud. Cluj, care avea condiții medicale pre-existente, dar neînregistrată în RENV ca fiind vaccinată anti-gripal, confirmată cu virus gripal tip A, subtip H3.

Până la data de 21 decembrie au fost înregistrate în Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV) un număr de 1.252.642 de vaccinări antigripale (1.227.743 fiind pentru grupele populaționale care beneficiază de decontare în regim compensat), din care 5.835 vaccinări antigripale în farmaciile comunitare autorizate.

Recomandări în context epidemiologic

În acest context epidemiologic, INSP-CNSCBT recomandă ca persoanele eligibile pentru vaccinare, în special cele cu risc crescut de boală severă, să se vaccineze fără întârziere.

„Tratarea timpurie a persoanelor afectate cu antivirale antigripale este esențială pentru a reduce probabilitatea complicațiilor și a progresiei bolii la populațiile cu risc crescut de boală severă. Profilaxia antivirală ar trebui luată în considerare în focarele detectate în centrele de îngrijire pe termen lung (LTCF), indiferent de statusul vaccinal. Personalul și vizitatorii ar trebui să utilizeze măști în spitale și în centrele de îngrijire pe termen lung, în perioadele de circulație crescută a virusurilor respiratorii. Comunicarea către populație este deosebit de importantă, cu privire la modul în care poate fi redusă transmiterea și impactul bolii severe. Sunt necesare mesaje clare privind vaccinarea, respectarea igienei mâinilor și respectarea etichetei respiratorii. Rezultatele supravegherii epidemiologice și virologice se raportează în continuare, săptămânal, de către CNSCBT, prin intermediul platformei europene EpiPulse, pentru a sprijini evaluarea și răspunsul rapid în UE/SEE”, sunt recomandările INSP.