Imani Smith, actrița din „The Lion King”,înjunghiată mortal de partener la 25 de ani. Lasă în urmă un fiu de 3 ani

Imani Smith, fosta actriță copil de pe Broadway care a jucat în „The Lion King”, a murit la vârsta de 25 de ani. Tânăra a fost găsită moartă cu răni de cuțit într-o casă din Edison, New Jersey.

Apelul la 911 și decesul

Cineva a raportat o înjunghiere în timpul unui apel la 911. Smith a fost declarată moartă după ce a fost transportată la Spitalul Universitar Robert Wood Johnson din New Brunswick, potrivit unui comunicat de presă emis de procurori, conform Variety.

Partenerul arestat

Jordan D. Jackson-Small, în vârstă de 35 de ani, partenerul victimei, a fost arestat și acuzat de crimă pe 23 decembrie. Acuzațiile au fost prezentate de procurorul Yolanda Ciccone din Middlesex County, New Jersey, și șeful departamentului de poliție din Edison, Thomas Bryan.

El a fost acuzat de crimă de gradul întâi, punerea în pericol a unui minor și posesie de armă.

Un fiu de 3 ani rămas orfan

Imani „lasă în urmă un fiu de 3 ani, părinții, cei doi frați mai mici și o familie extinsă, prieteni și o comunitate care îl iubeau nespus”, a scris mătușa lui Smith, Kira Helper, într-o campanie de strângere de fonduri GoFundMe creată în numele familiei.

Fondurile strânse vor fi folosite pentru cheltuielile de înmormântare și comemorare, curățarea locului crimei, terapia de traumă pentru familie, cheltuielile legale și îngrijirea fiului și a câinelui victimei.

Cariera pe Broadway

„Imani avea toată viața înainte. Era o persoană plină de viață, iubitoare și talentată. O actriță cu adevărat talentată, ea a jucat în special rolul tinerei Nala pe Broadway în piesa Disney „The Lion King”, o experiență care a reflectat bucuria, creativitatea și lumina pe care le-a adus lumii”, se arată pe pagina GoFundMe.

Potrivit Playbill, Smith a apărut în „The Lion King” între 2011 și 2012.

Familia din industria cinematografică

Mama lui Smith, Monique, este coafeză pentru producții cinematografice și televizate de pe Broadway. Ea a lucrat la peste 25 de filme și programe de televiziune din 2010. A lucrat inclusiv la „The Housemaid” din acest an și „Smile” din 2022.