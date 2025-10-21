Jucătoarea engleză Emily Scarratt, legendă a rugby-ului feminin, își anunță retragerea

Desemnată cea mai bună jucătoare a lumii în 2019, Scarratt a câștigat de două ori Cupa Mondială, în 2014 în Franța, unde a marcat eseul victoriei în finala cu Canada (21-9), și în 2025 în Anglia, deși a jucat mai puțin din cauza concurenței crescute.

Pe lângă titlurile mondiale, Emily Scarratt a contribuit la câștigarea a 11 ediții ale Turneului celor Șase Națiuni între 2009 și 2025.

Într-un mesaj publicat pe Instagram, jucătoarea a scris: „Rugby-ul m-a construit, nu doar ca jucătoare, ci și ca persoană (…) A fost călătoria unei vieți, plină de suișuri, provocări, prietenii, râsete și momente de neuitat”.

„Am văzut acest sport cum crește și evoluează într-un mod la care nu aș fi putut decât să visez. A fi parte din această aventură și a inspira tinerele jucătoare să creadă că și ele au locul lor în rugby mă face extrem de mândră. Viitorul este luminos”, a încheiat Scarratt.