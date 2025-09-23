Tenis. Elina Svitolina s-a retras de la Openul Chinei. Trei jucătoare române, pe tabloul principal

România are trei jucătoare pe tabloul principal, Sorana Cîrstea urmând să joace miercuri în primul tur. Jaqueline Cristian și Elena-Gabriela Ruse debutează joi.

Aflată pe locul 13 mondial, Elina Svitolina a anunțat că se retrage de la cel mai important turneu al săptămânii din circuitul WTA, de la Beijing, după ce a contribuit la calificarea echipei Ucrainei în semifinalele Billie Jean King Cup, săptămâna trecută. Potrivit organizatorilor, jucătoarea ucraineană a acuzat probleme la șold.

Trei românce, pe tabloul principal

România are trei reprezentate direct pe tabloul principal. Sorana Cîrstea (locul 64 WTA) este prima care va intra pe teren, urmând să o întâlnească pe Caroline Dolehaide (SUA, 88 WTA), în sesiunea de miercuri dimineață, programată să debuteze de la ora 6:00.

Celelalte două românce de pe tabloul principal urmează să joace joi. Jaqueline Cristian (42 WTA) o întâlnește pe Jessica Bouzas Maneiro (Spania, 48 WTA), iar Elena Gabriela Ruse (98 WTA) pe slovaca Rebecca Sramkova (55 WTA).

Arina Sabalenka, liderul mondial, nu va participa la turneul de la Beijing. Poloneza Iga Swiatek și Coco Gauff, din SUA, ocupantele pozițiilor 2 și 3 din clasamentul mondial, sunt principalele favorite ale turneului.