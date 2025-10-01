Tenismenul francez Gaël Monfils a anunțat că își va încheia cariera la finalul sezonului 2026

„După ce mi-am sărbătorit cea de-a 39-a aniversare acum o lună, vreau să vă împărtășesc faptul că anul viitor va fi ultimul pentru mine ca jucător profesionist. Am trăit un privilegiu, acela de a-mi transforma pasiunea într-o meserie, și am iubit fiecare moment din acești 21 de ani de carieră. Chiar dacă acest sport înseamnă enorm pentru mine, sunt împăcat cu decizia de a mă retrage la finalul lui 2026”, a scris Monfils pe rețeaua X.

De-a lungul carierei, „La Monf” a jucat 22 de finale (inclusiv trei la nivel de Masters 1000) și a bifat două semifinale de Grand Slam, la Roland-Garros 2008 și US Open 2016. În ianuarie 2025, câștigând turneul ATP 250 de la Auckland, Monfils a devenit, la 38 de ani și patru luni, cel mai vârstnic jucător care se impune într-un turneu ATP.

„Credeți-mă când spun că nu am regrete. M-am simțit norocos, nebunește de norocos, să joc într-o epocă de aur a tenisului, alături de Federer, Nadal, Djokovic sau Murray. Chiar și să pierzi împotriva unor asemenea legende avea ceva epic, iar puținele victorii în fața lor au fost momente euforice”, a adăugat francezul.

După retragerile lui Jo-Wilfried Tsonga, Gilles Simon și Richard Gasquet, Monfils este ultimul reprezentant al generației supranumite de francezi „Mousquetaires” („Muschetarii”). El spune că vrea să lase loc „unei noi generații pline de entuziasm”. „Riscând să sune ca din partea unui părinte – ceea ce și sunt – totul trece foarte repede”, a încheiat francezul.