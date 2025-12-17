Un campion la box, neînvins în cariera profesionistă, a anunțat că se retrage

Campionul Terence Crawford și-a anunțat retragerea pe rețelele de socializare. Americanul, campion mondial incontestabil la categoria supermijlocie și boxer neînvins, a făcut anunțul marți.

Mesajul a apărut la trei luni după victoria sa împotriva mexicanului Saul „Canelo” Alvarez, potrivit msn.com.

„Mă retrag din competiții, nu pentru că am terminat lupta, ci pentru că am câștigat un alt tip de luptă. Cea în care te retragi după propriile reguli”, a spus el în mesajul în care își anunță retragerea din ring.

„Acesta nu este un rămas bun, este sfârșitul unei lupte și începutul alteia. I-am dat acestui sport fiecare respirație pe care am avut-o. Fiecare cicatrice, fiecare triumf, fiecare strop din inima mea. M-am împăcat cu ceea ce urmează. Și acum, a venit momentul. Mulțumesc”, a adăugat americanul.

Crawford este singurul boxer din era celor patru centuri care a devenit campion incontestabil la trei categorii de greutate după victoria din septembrie.

Terence Crawford este neînvins. Palmaresul său este 42-0, 31 de victorii fiind obținute prin KO.