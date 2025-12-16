Prima pagină » Sport » Baku, desemnat Capitala Mondială a Sportului 2026. Un nou succes internațional pentru Azerbaidjan

Baku a fost desemnat oficial Capitala Mondială a Sportului 2026, un titlu prestigios acordat de ACES Europe (Association of European Capitals and Cities of Sport), care confirmă poziția capitalei Azerbaidjanului ca un important centru internațional al sportului.
Foto: Pixabay
Andrei Rachieru
16 dec. 2025, 18:17, Sport

Cu această ocazie, la data de 11 decembrie, a avut loc o ceremonie oficială de semnare a plăcii comemorative, la care au participat reprezentanți ai autorităților de stat și ai ACES Europe, informează News.Az, citând AZERTAC.

În cadrul evenimentului, titlul de Capitala Mondială a Sportului a fost transferat oficial de la Monaco către Baku, marcând un moment simbolic în recunoașterea eforturilor constante ale orașului în promovarea sportului la nivel global.

Dezvoltarea sportului în Azerbaidjan, subliniată de autorități

Primarul orașului Baku, Eldar Azizov, și-a exprimat mândria față de desemnarea capitalei drept Capitala Mondială a Sportului 2026, evidențiind sprijinul constant acordat sportului de către președintele Ilham Aliyev. Acesta a subliniat că infrastructura sportivă și accesul la activități sportive s-au extins semnificativ nu doar în Baku, ci și în toate regiunile Azerbaidjanului.

La rândul său, ministrul Tineretului și Sportului, Farid Gayibov, a declarat că Azerbaidjanul și-a consolidat reputația de gazdă de încredere pentru competiții sportive de anvergură. Oficialul a precizat că Baku va găzdui și în anul următor numeroase evenimente sportive internaționale majore, consolidând astfel statutul de Capitala Mondială a Sportului 2026.

Recunoaștere internațională din partea ACES Europe

Președintele și fondatorul ACES Europe, Gian Francesco Lupattelli, a apreciat contribuția constantă a orașului Baku la dezvoltarea sportului. Acesta a remarcat nivelul ridicat al facilităților sportive moderne, care respectă cele mai înalte standarde internaționale și susțin sportul ca instrument de integrare socială și bunăstare.

ACES Europe este o organizație non-profit cu sediul la Bruxelles, care colaborează cu Comisia Europeană și UNESCO pentru promovarea politicilor sportive responsabile și etice. Prin titlul de Capitala Mondială a Sportului 2026, Baku este recunoscut pentru inițiativele sale durabile menite să îmbunătățească calitatea vieții comunității prin sport.

