Baku, desemnat Capitala Mondială a Sportului 2026. Un nou succes internațional pentru Azerbaidjan

Cu această ocazie, la data de 11 decembrie, a avut loc o ceremonie oficială de semnare a plăcii comemorative, la care au participat reprezentanți ai autorităților de stat și ai ACES Europe, informează News.Az, citând AZERTAC.
În cadrul evenimentului, titlul de Capitala Mondială a Sportului a fost transferat oficial de la Monaco către Baku, marcând un moment simbolic în recunoașterea eforturilor constante ale orașului în promovarea sportului la nivel global.
Primarul orașului Baku, Eldar Azizov, și-a exprimat mândria față de desemnarea capitalei drept Capitala Mondială a Sportului 2026, evidențiind sprijinul constant acordat sportului de către președintele Ilham Aliyev. Acesta a subliniat că infrastructura sportivă și accesul la activități sportive s-au extins semnificativ nu doar în Baku, ci și în toate regiunile Azerbaidjanului.
La rândul său, ministrul Tineretului și Sportului, Farid Gayibov, a declarat că Azerbaidjanul și-a consolidat reputația de gazdă de încredere pentru competiții sportive de anvergură. Oficialul a precizat că Baku va găzdui și în anul următor numeroase evenimente sportive internaționale majore, consolidând astfel statutul de Capitala Mondială a Sportului 2026.
Președintele și fondatorul ACES Europe, Gian Francesco Lupattelli, a apreciat contribuția constantă a orașului Baku la dezvoltarea sportului. Acesta a remarcat nivelul ridicat al facilităților sportive moderne, care respectă cele mai înalte standarde internaționale și susțin sportul ca instrument de integrare socială și bunăstare.
ACES Europe este o organizație non-profit cu sediul la Bruxelles, care colaborează cu Comisia Europeană și UNESCO pentru promovarea politicilor sportive responsabile și etice. Prin titlul de Capitala Mondială a Sportului 2026, Baku este recunoscut pentru inițiativele sale durabile menite să îmbunătățească calitatea vieții comunității prin sport.