Felipe Caicedo bate în retragere după uciderea coechipierului său: „Nu mai vreau să știu nimic despre fotbal”

Fostul atacant al echipelor Lazio, Genoa și Inter, Felipe Caicedo, a anunțat că se gândește serios la retragerea din fotbal după ce coechipierul său de la Barcelona de Guayaquil, Mario Pineida, a fost ucis pe stradă.
Andreea Tobias
26 dec. 2025, 09:40, Sport

Tragedie în Ecuador: fotbalistul Mario Pineida, împușcat mortal

Pe 18 decembrie, în plină zi, în orașul Guayaquil, Mario Pineida, în vârstă de 33 de ani, de la Barcelona Sporting Club, a fost împușcat mortal împreună cu soția sa. Știrea a șocat Ecuadorul și l-a marcat profund pe Caicedo.

„Moartea lui Pineida m-a afectat profund”

Fotbalistul ecuadorian în vârstă de 37 de ani a declarat: „Cel mai probabil mă voi retrage. Nu am intenția să continui. Moartea lui Mario Pineida m-a afectat profund și nu vreau să mai știu nimic despre fotbal. Nu voi rămâne la Barcelona”, scrie Gazzetta dello Sport.

Caicedo a explicat că decizia de a veni în Ecuador a fost una emoțională: „Sunt un om care trăiește clipa și când am decis să vin aici, am făcut-o mai mult cu inima decât cu capul. Am venit aici mai mult cu inima decât cu mintea, iar ceea ce s-a întâmplat m-a afectat profund”.

O carieră de succes în fotbalul european

Felipe Caicedo a avut o carieră remarcabilă în fotbalul european, evoluând pentru cluburi importante precum Lazio, Inter și Genoa. Atacantul ecuadorian s-a întors în țara natală pentru a juca la Barcelona de Guayaquil, dar tragedia care l-a lovit pe Mario Pineida i-a schimbat complet perspectiva asupra fotbalului.

