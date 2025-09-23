Trei state africane anunță retragerea de la Curtea Penală Internațională

Națiunile vest-africane conduse de armată, Burkina Faso, Mali și Niger, și-au anunțat luni retragerea din Curtea Penală Internațională , numind-o un instrument imperialist „neocolonial”.

Juntele care au preluat puterea în Bamako, Ouagadougou și Niamey după loviturile de stat dintre 2020 și 2023 s-au aliat ulterior într-o confederație numită Alianța Statelor Sahel (AES) și s-au distanțat de Occident, în special de fosta conducătoare colonială, Franța .

Curtea, cu sediul la Haga, a fost „un instrument al represiunii neocolonialiste în mâinile imperialismului”, au declarat cele trei țări într-o declarație comună.

„CPI s-a dovedit incapabilă să se ocupe de crimele de război dovedite, crimele împotriva umanității, crimele de genocid și crimele de agresiune”, au spus aceștia.

Cele trei state au mai declarat că doresc să creeze „mecanisme indigene pentru consolidarea păcii și justiției”.

Retragerea, în vigoare peste un an de la depunerea oficială a cazului

Retragerea unui stat intră în vigoare abia la un an de la depunerea oficială a cazului la Secretariatul General al ONU.

Burkina Faso, Mali și Niger s-au apropiat în mod notabil de țări precum Rusia, al cărei președinte Vladimir Putin face obiectul unui mandat de arestare al CPI din martie 2023 din cauza războiului din Ucraina.

Țările vest-africane se confruntă cu violențe mortale din partea grupărilor jihadiste legate de Al-Qaeda și Statul Islamic, dar armatele lor sunt acuzate și de crime împotriva civililor.

Fondată în 2002, misiunea Curții Penale Internaționale este de a-i urmări penal pe autorii celor mai grave crime, cum ar fi crimele de război , atunci când țările nu au voința sau capacitatea de a face acest lucru ele însele.