Naveed Akram, acuzatul principal în atacul de pe plaja Bondi, a apărut pentru prima dată în instanță

Atacul de pe 14 decembrie a avut loc în timpul unui eveniment de Hanuka și a provocat moartea a 15 persoane și rănirea a peste 40.

Tânărul de 24 de ani a fost prezent în sala de judecată prin legătură video din închisoarea supermax din Goulburn, fiind vizibil afectat și vorbind pentru prima dată după arest, rostind un singur cuvânt: „Da”, ca răspuns la întrebarea judecătorului adjunct Sharon Freund despre prelungirea ordinelor de protecție. Aceste ordine protejează identitatea supraviețuitorilor atacului, permițându-le totuși să se identifice dacă doresc, scrie BBC.

Naveed Akram se confruntă cu 59 de capete de acuzare, inclusiv 15 pentru crimă și unul pentru comiterea unui atac terorist. Tatăl său, Sajid, în vârstă de 50 de ani, a fost împușcat mortal de poliție la fața locului, în timp ce Naveed a fost rănit grav și ulterior transferat în custodia penitenciarului supermax.

Documentele instanței arată că atacul a fost „planificat meticulos” timp de luni de zile. În octombrie, tatăl și fiul au fost filmați în fața unui steag al grupării Statul Islamic, făcând declarații despre motivația atacului și condamnd „actele sioniștilor”. Alte materiale video îi arată efectuând antrenamente cu arme de foc într-o zonă rurală din New South Wales, exersând tragerea și mișcările tactice.

Avocatul lui Naveed Akram, Ben Archbold, a declarat pentru Australian Broadcasting Corporation că este prea devreme pentru a preciza ce pledoarie va face clientul său și că acesta „se descurcă cât de bine se poate aștepta” în condițiile dure ale închisorii supermax.

Următorul termen în instanță pentru Akram este programat în luna aprilie. Printre victimele atacului se numără doi rabini, un supraviețuitor al Holocaustului și o fetiță de 10 ani.