Legea privind plata pensiilor private, adoptată de Camera Deputaților, for decizional, și poate merge la Palatul Cotroceni

Legea privind plata pensiilor private a fost aprobată, miercuri, cu 178 de voturi „pentru”, 64 „împotrivă” și 22 de abțineri, de Camera Deputaților, în calitate de for decizional.

Deputații au respins un amendament al lui Claudiu Năsui (USR), care avea ca scop restabilirea dreptului participanților la fondurile de pensii administrate privat de a dispune liber de propriile economii acumulate în contul de pensie, prin posibilitatea de a solicita plata integrală, de până la 100% din valoarea activului personal transferat către fondul de plată.

„În forma actuală, legea limitează acest drept la un avans de maximum 30%, restrângând nejustificat libertatea persoanei de a decide asupra propriilor resurse financiare, deși aceste sume reprezintă contribuții individuale, provenite din veniturile proprii și investite pe piața financiară în nume personal”, motiva Năsui depunerea amendamentului.

Senatul a adoptat pe 29 septembrie 2025 proiectul de lege care stabilește modul de plată a pensiilor private. În forma adoptată de Senat este prevăzută posibilitatea ca bolnavul cu afecțiuni oncologice să primească, la cerere, 100% din valoarea activului său personal sub formă de plată unică.

După termenul de control de constituționalitate, dacă nu este atacată la CCR, legea merge la președintele Nicușor Dan pentru promulgare.