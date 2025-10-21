FC Bayern München prelungește contractul cu antrenorul Vincent Kompany până în 2029. Rezultatele sunt impresionante

Belgianul de 39 de ani a preluat banca tehnică a campioanei Germaniei în vara anului 2024, venind de la Burnley (Anglia), și a reușit să cucerească titlul în Bundesliga încă din primul sezon la conducerea echipei. În debutul actualei stagiuni, Kompany a adăugat în palmares și Supercupa Germaniei.

„Sunt recunoscător și onorat. Le mulțumesc celor de la FC Bayern pentru încrederea și mediul de lucru pe care mi l-au oferit din prima zi. Simt că sunt aici de mult mai mult timp și că înțeleg bine clubul. A fost o experiență extraordinară până acum. Am început o călătorie minunată – să continuăm să muncim și să ne bucurăm de și mai multe succese!”, a declarat Vincent Kompany, după semnarea noii înțelegeri, potrivit unui comunicat al clubului bavarez.

Președintele clubului, Herbert Hainer, a prezentat decizia ca un semn de stabilitate: „Prelungirea contractului cu Vincent Kompany este un semnal puternic de încredere din partea clubului, după munca excelentă pe care a depus-o până acum. Este respectat de jucători, de conducere și de suporteri. Ne bucurăm că putem continua acest parteneriat pe termen lung”.

Directorul executiv Jan-Christian Dreesen a subliniat impactul pozitiv al belgianului: „Vincent Kompany a readus plăcerea de a juca la FC Bayern – și scânteia s-a răspândit peste tot. Sub conducerea lui, s-a format o echipă unită, care practică un fotbal dominant și atractiv. Este o veste bună și pentru jucători. Îmi place echilibrul lui – nu caută lumina reflectoarelor, ci muncește cu meticulozitate pentru a-i face pe ceilalți mai buni”.

Performanță la superlativ

Bayern are șapte victorii consecutive în campionat, cu un golaveraj impresionant de +23, stabilind cel mai bun start de sezon din istoria Bundesligii. Mai mult, formația pregătită de Vincent Kompany și-a extins seria de 16 meciuri consecutive fără înfrângere în campionat, o performanță începută încă din sezonul trecut. Aceasta este, în prezent, cea mai lungă serie de invincibilitate din primele cinci ligi ale Europei.

În plus, prin succesul din derbiul cu Borussia, în weekend, Bayern a egalat recordul istoric al rivalilor din Dortmund, care, în sezonul 2015/16, sub comanda lui Thomas Tuchel, au început campania cu 11 victorii în toate competițiile.