Antrenorul echipei Boca Juniors, Russo, a murit la vârsta de 69 de ani

Starea de sănătate a lui Russo se deteriorase în ultimele săptămâni.

Ultimul meci al echipei Boca Juniors la care a participat a fost pe 21 septembrie, când echipa sa a remizat, scor 2-2, cu Central Cordoba într-un meci de campionat de pe terenul echipei Boca.

Boca Juniors nu a oferit niciodată detalii despre starea sa de sănătate, dar presa argentiniană a relatat că antrenorul, diagnosticat cu cancer la prostată în 2017, a contractat o infecție urinară.

Într-un comunicat, Boca Juniors și-a exprimat „profunda tristețe” față de moartea lui Russo.

Și-a petrecut în întregime cariera de jucător la Estudiantes, din 1975 până în 1988, formând parte dintr-unul dintre cei mai memorabili mijlocași din fotbalul argentinian, alături de Alejandro Sabella, Marcelo Trobbiani și Jose Daniel „Bocha” Ponce.

A intrat în echipa națională, dar nu a fost selectat pentru Cupa Mondială din 1986, în care Diego Maradona a fost căpitanul Argentinei.

Ani mai târziu, Russo a recunoscut că era furios că a fost dat afară, dar a spus că antrenorul emblematic Carlos Bilardo a explicat: „«În ziua în care vei deveni antrenor, vei înțelege, cum nu ai mai făcut-o niciodată». Și mai târziu, am înțeles.”

Vitrina de trofee a lui Russo nu era extinsă, dar avea un talent pentru a reînvia soarta echipelor de top.